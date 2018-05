- Podstawowe pytanie, które sobie zadajemy, to czyje to będą pieniądze? Mimo apeli rządzących, żeby nie obarczać Pracowniczych Planów Kapitałowych grzechami poprzednich rozwiązań, to wiemy jak to jest - mówi Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podczas konferencji Wall Street 22 w Karpaczu.

Źródło: