Operację "PPK" czas zacząć

Zegary w wielu firmach i instytucjach w Polsce odliczają czas do startu Pracowniczych Planów Kapitałowych - nowego systemu, w ramach którego zatrudnieni będą mogli odkładać pieniądze na emeryturę, w czym pomagać im będą głównie ich pracodawcy, ale również państwo.

1 lipca duże firmy rozpoczną podpisywanie umów z instytucjami finansowymi, które prowadzić będą dla ich pracowników specjalne fundusze, w których pomnażane będą odprowadzane z ich pensji pieniądze. W Pulsie Biznesu do słuchania zapytaliśmy architektów, recenzentów i uczestników tego programu o to, czy jest on opłacalny - dla firm, instytucji, gospodarki i wreszcie dla samych pracowników. Opowiedzą o tym Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, Adam Czerniak, główny analityk Polityki Insight, Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI oraz Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku.

Paweł Sołtys