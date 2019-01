Nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych kolejne podmioty. Dwa z nich to zagraniczne firmy, które miały m.in. dokonywać obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia.

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisano nowe podmioty: ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz (Lichtenstein) oraz ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau (Szwajcaria). Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczy art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF), a także art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

„ACM Alpha Consulting Mangement jest firmą Asset Management zarejestrowaną w szwajcarskim Nadzorze Finansowym VQF pod numerem 12583” – czytamy na ich stronie internetowej. ACM Alpha ma oferować usługi zarządzania aktywami w szczególności skupiając się na sektorze biotechnologii. Dzięki posiadaniu siedziby w Szwajcarii firma ma się ponadto znajdować „w jednej z najkorzystniejszych podatkowo lokalizacji”.

Przedsiębiorstwo to do reklamy swoich usług wykorzystuje wiele chwytliwych haseł, które mają zachęcić ludzi do inwestowania. „Po co trzepotać skrzydłami jak wróbel, skoro można latać jak orzeł” czy „Wszystko zależy od tego, jak stawia się żagle, a nie od tego, jak wiatr zawieje” - to tylko jedne z wielu znajdujących się tam cytatów. Jak jednak pokazuje obecna sytuacja, ACM Alpha mogło nie posiadać zezwolenia na prowadzenie swojej działalności.

Oprócz wspomnianych wyżej podmiotów na listę ostrzeżeń KNF trafiło dziś także Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczy art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF).

Premium Personal Finance to firma, której prezesem jest Klaudia Mioduszewka. Wiadomo także, że znaczną część udziałów w przedsiębiorstwie posiada zagraniczny podmiot Flaming Investment LLC. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności firma ma się zajmować tak zwaną „pozostałą finansową działalnością usługową”.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Adam Hajdamowicz