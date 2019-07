Największa elektrownia słoneczna na świecie gotowa

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstała największa na świecie elektrownia słoneczna - Noor Abu Dhabi. Ma moc 1,177 GW i pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o milion ton rocznie, czyli tyle, ile produkuje 200 tys. samochodów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie przyzwyczaiły nas do bicia kolejnych rekordów. Do najwyższego na świecie drapacza chmur, największego centrum handlowego czy kompleksu sztucznych wysp dołączyła największa i najmocniejsza na świecie elektrownia słoneczna – Noor Abu Dhabi (arab. światło Abu Dhabi).

Zbudowana z 3,2 mln paneli słonecznych instalacja zapewni moc 1,177 gigawata. Tym samym stała się pierwszą na świecie elektrownią słoneczną o mocy przekraczającej 1 gigawat. Największa dotychczas elektrownia słoneczna – oddana do użytku w 2015 r. Solar Star w Rosamond w Kaliforni, osiągała moc 579 megawatów.

Budowa elektrowni pochłonęła ok. 870 mln dolarów. W kulminacyjnym momencie na budowie pracowało 2900 osób. Konstrukcja zajmuje 8 km kwadratowych. Dzięki niej co roku do atmosfery dostanie się o 1 mln ton dwutlenku węgla mniej. To tyle, ile wytwarza 200 tys. samochodów.

Prąd produkowany w Noor Abu Dhabi pozwoli zaspokoić potrzeby na energię elektryczną 90 tys. osób. Jak poinformowała firma EWEC, która zbudowała elektrownię, korzystający z dostarczanego przez nią prądu będą mogli liczyć na rekordowo niską stawkę – 0,02 dolara za kilowatogodzinę.

An impressive display of #ClimateAction: In UAE I saw the vast Noor Abu Dhabi, the world's largest solar power plant, the kind of clean & efficient solution needed to address the global climate emergency. pic.twitter.com/Zn9jGzoSCA