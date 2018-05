Nokia zatrudni kolejnych 200 specjalistów w centrum technologicznym w Krakowie

Centrum technologiczne Nokia w Krakowie zamierza zwiększyć w tym roku zatrudnienie o około 200 specjalistów, którzy będą pracować nad najnowszymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi związanymi z sieciami bezprzewodowymi LTE i 5G.

Jak poinformował PAP we wtorek Krzysztof Persona, dyrektor centrum badawczo-rozwojowego Nokii w Krakowie, tamtejszy oddział działa od ponad siedmiu lat, kiedy firma ta przejęła od Motoroli cały dział zajmujący się sieciami bezprzewodowymi. Od samego początku w Krakowie prowadzona jest głównie działalność badawczo-rozwojowa w głównym biznesie Nokii, jakim są bezprzewodowe sieci mobilne - powiedział.

Według niego ponad 90 proc. załogi krakowskiego centrum, liczącego obecnie ok. 750 osób, pracuje nad tymi zagadnieniami, z czego ponad 90 proc. zajmuje się najnowszymi technologiami związanymi z siecią przyszłości 5G, która będzie dopiero wdrażana na całym świecie w najbliższych latach.

W związku z coraz większą liczbą zadań realizowanych w Krakowie - zaznaczyli przedstawiciele Nokii - placówka co roku zwiększa zatrudnienie. Plan na cały ten rok zakłada przyjęcie do pracy około 200 nowych pracowników, z czego ok. 100 już zostało zatrudnionych.

Od kilku lat mamy tendencję wzrostową. Nokia postrzega nasz rynek specjalistów IT, jako bardzo atrakcyjny. Pracując nad technologiami przyszłości, trzeba mieć odpowiednich ludzi na pokładzie - zaznaczył dyrektor.

Elżbieta Hadała, kierownik ds. personalnych, centrum badawczo-rozwojowego Nokii w Krakowie powiedziała PAP, że firma poszukuje zarówno specjalistów, jak i studentów ostatnich lat oraz absolwentów. Krakowski oddział Nokii blisko współpracuje z takimi uczelniami jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska. Na dwóch pierwszych wyposażyła laboratoria LTE, gdzie studenci poznają najnowsze technologie bezprzewodowe. Firma jest też po wstępnych rozmach z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, aby uruchomić tam podobne laboratorium.

Uczelnie to jest tlen, dla takich firm, jak Nokia, żeby mogły rosnąć i pozyskiwać wartościowych pracowników. Mamy bardzo duże aspiracje, żeby być liderem w wielu aspektach technologii 5G, a także internetu rzeczy - zaznaczył Persona.

W sumie Nokia zatrudnia w Polsce blisko 6 tys. pracowników. Oprócz Krakowa ma oddziały także we Wrocławiu, Warszawie i Bydgoszczy. Według przedstawicieli firmy Polska pod względem liczby zatrudnionych specjalistów zajmuje trzecie miejsce na świecie po Finlandii i Francji. Oddziały w Krakowie i Wrocławiu są wiodące w strukturze firmy w pracach nad rozwiązaniami dotyczącymi technologii 4G.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ son/