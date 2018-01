Niemcy testowali silniki Diesla na ludziach i małpach

Niemieckie koncerny samochodowe po raz kolejny znalazły się w niewygodnej pozycji po ujawnieniu, że przeprowadzały kontrowersyjne badanie dotyczące silników Diesla z wykorzystaniem ludzi i małp.

Badania zostały wykonane przez grupę badawczą (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector - skrót: EUGT) założoną przez Volkswagena, Daimlera, BMW oraz Boscha i polegały na badaniu efektów wdychania oparów z silnika przez 25 osób. Eksperyment miał na celu zbadanie wpływu dwutlenku azotu na ludzi. Podobne testy wykonywane były również z wykorzystaniem małp. Zwierzęta zamknięte w klatce przez 4 godziny oglądały kreskówki, jednocześnie wdychając opary z volkswagena beetle'a. Badania miały wykazać, że nowoczesne silniki są dużo "czystsze" od diesli starego typu, jednak badanie było zręcznym oszustwem, bowiem samochód był wyposażony w oprogramowanie zaniżające emisję w warunkach testów laboratoryjnych.

Koncerny odcinają się od grupy badawczej i przeprowadzanych testów. "Jesteśmy zbulwersowani rozmiarem i sposobem przeprowadzania badań. Stanowczo potępiamy tego typu eksperymenty" - oświadczył Daimler w oficjalnym komunikacie. Zapowiedziano również audyt w tej sprawie. Volkswagen przeprosił za brak rozsądku w sposobie przeprowadzania badań i również dystansuje się od działalności grupy. BMW oświadczyło, że "nie przeprowadza badań z udziałem zwierząt i nie odpowiada za metodologię badań przeprowadzanych przez EUGT". Bosch z kolei zapewnił, że wyszedł z grupy finansującej EUGT przez przeprowadzeniem tych eksperymentów.

Pomimo coraz mniejszego zainteresowania silnikami Diesla wciąż mają one kluczowe znaczenie dla wyników finansowych producentów. Afera dieselgate była poważnym ciosem w niemieckie koncerny, a kolejne ujawniane skandale nie pomagają w odbudowanie nadszarpniętego wizerunku firm. Samym silnikom Diesla nie pomaga z kolei walka o czyste powietrze, m.in. zapowiedzi niemieckich miast o niewpuszczaniu starych diesli do centrum miasta.

JK

