Netflix będzie dostępny na Platformie Canal+

Od 15 października abonenci Canal+ uzyskają dostęp do Netfliksa. Póki co oferta będzie obowiązywać we Francji, ale jak zapowiadają władze stacji, niedługo usługa pojawi się także w Polsce.

W dobie licznych streamingów i platform z filmami czy serialami trzeba zaoferować klientom coś, co ich przyciągnie - 16 września swoje partnerstwo ogłosił Canal+ i Netflix. Pierwszymi beneficjentami tej umowy zostaną abonenci Canal+ we Francji - osoby posiadające pakiet Ciné Séries od połowy października otrzymają dostęp do kanałów telewizyjnych Canal+, jak i również do Netfliksa. Miesięczny koszt wyniesie 15 euro.

- Współpraca z Netfliksem pozwoli zaoferować naszym abonentom najbogatszą na rynku ofertę kinową i serialową. Propozycja ta uzupełnia naszą ogólną ofertę najnowszych filmów, ważnych wydarzeń sportowych na żywo, światowej klasy seriali - skomentowała Maxime Saada, dyrektor generalny Grupy Canal+.

Grupa Canal+ poinformowała, że usługa wkrótce trafi do Polski. - Więcej informacji na ten temat podamy na przełomie roku - informuje portal Wirtualnemedia.pl Piotr Kaniowski, kierownik ds. PR korporacyjnego, technologii i ofert w platformie Canal+. Wtedy też będziemy mogli spodziewać się szczegółów, m.in. konkretnej daty czy ceny usługi.

DU