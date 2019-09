Neckermann Polska wstrzymuje wyloty

Biuro Neckermann Polska zdecydowało o wstrzymaniu wylotów - poinformował prezes Maciej Nykiel.

24 września klienci nie wylecą na Zakynthos i Majorkę, a w dniu 25 września wstrzymane są wyloty we wszystkich kierunkach. Przyczyną tej sytuacji jest bankructwo najstarszego biura podróży Thomas Cook, właściciela Neckermanna, ogłoszone w poniedziałek.

- Sytuacja w większości destynacji wakacyjnych, w których przebywają nasi klienci, nabrała nowej dynamiki - rozpoczyna swój komunikat prezes Neckermann Polska Maciek Nykiel. - Komplikacji uległa sytuacja w niektórych hotelach, na lotniskach, firmach transportowych i miejscowościach wakacyjnych, spowodowana koniecznością repatriacji przez brytyjskie władze do Wielkiej Brytanii kilkuset tysięcy turystów z powodu upadku brytyjskiej firmy Thomas Cook PLC - czytamy.

- Ta sytuacja ma obecnie wpływ na całą branżę turystyczną na świecie, w tym także na klientów Neckermann Polska. Ma to swój wyraz w szczególności w tych destynacjach, w których Brytyjczycy

mieli największy udział, np. na greckiej wyspie Zakynthos oraz hiszpańskiej Majorce. Dochodzi tam do

sytuacji, które zakłócają typowy przebieg świadczenia usługi turystycznej - informuje prezes.

Jak zaznacza, wstrzymaniu wylotów ma na celu uchronienie klientów biura przed ryzykiem utrudnień w korzystaniu z usługi turystycznej.

Neckermann czasowo wstrzymał też możliwość składania rezerwacji na dowolny sezon wakacyjny na czas 48 godzin.

Thomas Cook zatrudnia 22 tys. osób, z czego 9 tys. w Wielkiej Brytanii. Grupa posiadała liczne hotele i kompleksy wypoczynkowe na całym świecie oraz cztery linie lotnicze. Zatrudniały one 21 tys. pracowników w 16 krajach, w tym 9 tys. w Wielkiej Brytanii. Ludzie ci zasilą szeregi bezrobotnych, bowiem linie zawiesiły działalność.

Przyczyną upadłości firmy jest jej olbrzymie zadłużenie. W ub. piątek Thomas Cook poinformował, że w trybie pilnym ubiega się od kredytodawców i udziałowców o doraźną pomoc w wysokości 200 mln funtów (250 mln dolarów) aby uniknąć bankructwa.

Problemy firmy - której korzenie sięgają roku 1841 - zaczęły narastać w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Złożyło się na to kilka czynników: wyjątkowo upalne lato 2018 r., co zmniejszyło liczbę rezerwacji last minute, niepokoje polityczne w kilku krajach będących popularnymi celami wyjazdów, jak Turcja, niepewność związana z brexitem, ale także rosnąca konkurencja ze strony biur podróży działających w internecie i tanich przewoźników lotniczych. Do tego dochodzi zmieniający się globalnie rynek turystyczny, gdzie coraz więcej osób samodzielnie organizuje wyjazdy, nie korzystając z biur podróży.

Jak oświadczył dyrektor generalny firmy Peter Fankhauser biuro zostało poddane przymusowej likwidacji. Wydano już zarządzenie powołania likwidatora firmy.

Jak podaje Konrad Krasuski, polski dziennikarz Bloomberga, w momencie upadłości Thomas Cook był wyceniany na brytyjskiej giełdzie niżej, niż notowane na polskiej giełdzie biuro podróży Rainbow Tours.

