Najtańsze konta osobiste – grudzień 2018 [Ranking Bankier.pl]

Z końcem roku klienci będą mieli do dyspozycji mniej całkowicie darmowych rachunków bankowych do wyboru. Na rynku wciąż pozostaną jednak trzy z nich.

Przypominamy, że od ubiegłego miesiąca wprowadziliśmy dodatkowy element comiesięcznych analiz. Żeby ułatwić czytelnikom wybór spośród kont, które zajmują pierwsze miejsce, wdrożyliśmy „dogrywkę”. W niej analizujemy pozacenowe plusy i minusy najtańszych rachunków i oceniamy, który powinien znaleźć się wyżej na liście wyboru.

Nie zmieniła się natomiast metodologia rankingów, dzięki której wyłaniamy i szeregujemy najtańsze rachunki z ofert polskich banków. Pierwsze miejsce przysługuje tym bankom, które oferują rachunek bezwzględnie darmowy pod względem kosztów prowadzenia go i korzystania z karty płatniczej – żadne dodatkowe warunki zwalniające z opłat nie wchodzą w grę. W przypadku występowania dodatkowych zapisów w tabeli opłat i prowizji oferta rachunku spada oczko niżej – im wyższa opcjonalna opłata, tym gorzej. Mniej jednak karzemy konta, które zakładają dodatkowe warunki bezpłatności za korzystanie z karty (ponieważ klient może z niej zrezygnować). W przypadku opłaty za prowadzenie rachunku klient nie ma takiej możliwości.

Najtańsze konta osobiste – grudzień 2018

Prawdopodobnie ostatni raz grono zwycięzców obejmuje te cztery rachunki – Konto Optymalne od Banku BGŻ BNP Paribas, Citi Priority od Citi Handlowego, Konto Idealne od Idea Banku i Nest Konto od Nest Banku. Każde z nich póki co gwarantuje bezpłatne prowadzenie i bezpłatną kartę płatniczą wydawaną do rachunku. Różnice pojawiają się jednak w przypadku opłat za bankomaty. Citi Handlowy po wyrażeniu zgód marketingowych oraz Nest Bank zapewnią te funkcje zupełnie za darmo. W Banku BGŻ BNP Paribas trzeba się liczyć z tym, że w obcych bankomatach bank pobierze 5 zł prowizji. Idea Bank z kolei wprowadził od ubiegłego miesiąca zasadę, że za 5 pierwszych wypłat z bankomatów nie pobiera prowizji, natomiast 6. i każda kolejna uszczupli konto nie tylko o kwotę wypłaty, ale także prowizję w wysokości 1 proc. wartości transakcji.

Ranking kont osobistych Bankier.pl - grudzień 2018 Lp. Bank Konto Prowadzenie konta Warunki zwalniające Karta płatnicza Warunki zwalniające 1. Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 0,00 zł - 0,00 zł - Citi Handlowy* Citi Priority* 0,00 zł - 0,00 zł - Idea Bank Konto Idealne 0,00 zł - 0,00 zł - Nest Bank Nest Konto 0,00 zł - 0,00 zł - 2. Bank BGŻ BNP Paribas (produkty byłego Raiffeisen Polbanku) Wymarzone Konto Osobiste 0,00 zł - 0,00-3,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 3. Inteligo Konto Inteligo 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą na min. 100,00 zł/m-c mBank eKonto Standard 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą, min. 5 transakcji 4. eurobank Konto w Pełni 0,00 zł - 0,00-4,90 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 5. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub min. 5 transakcji BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c Envelo Bank EnveloKonto 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 6. Alior Bank Konto Internetowe 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 200 zł/m-c 7. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct/Mobi 0,00 zł - 0,00-7,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 8. Deutsche Bank Polska dbNET 0,00 zł - 0,00-8,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c 9. Plus Bank Konto PLUS 0,00 zł - 0,00-9,90 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub wpływy na konto min. 1900 zł/m-c 10. Toyota Bank Moto Konto 0,00-2,49 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 0,00 zł - 11. Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00 zł - 12. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00-6,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c i jedna płatność kartą 0,00-3,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c 13. Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-9,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 14. Getin Bank Konto Proste Zasady 0,00-8,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 0,00 zł - 15. Bank Millennium Konto 360° 0,00-8,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 16. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0,00-8,00 zł Wydanie karty płatniczej do konta 0,00-8,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c *warunki promocyjne (dostępne do 31 grudnia 2018 roku); tylko dla nowych klientów Źródło: Bankier.pl

Na skorzystanie z promocyjnego wariantu Citi Handlowego klienci mają jednak czas już tylko do końca roku. Zgodnie z regulaminem promocji, darmowe prowadzenie rachunku, karty i wypłat z bankomatów obejmuje rachunki otwierane do 31 grudnia 2018 roku. Niewykluczone, że Citi Handlowy może przedłużyć promocje, ale o tym dowiemy się najwcześniej tuż przed końcem roku.

Drugie miejsce rankingu należy niezmiennie do Raiffeisen Polbanku i Wymarzonego Konta Osobistego. Tym razem jednak produkt funkcjonuje już pod marką Banku BGŻ BNP Paribas (a może niedługo i pod marką BNP Paribas). Bank po przejęciu części Raiffeisen Polbanku wcielił Wymarzone Konto Osobiste pod swoje skrzydła. Miesięczna opłata za kartę wynosi co prawda 3 zł/m-c, ale jest jedną z najłatwiejszych do uniknięcia na rynku – klient musi jedynie zapłacić chociaż raz kartą w danym miesiącu, żeby bank zrezygnował z jej pobierania.

Więcej uwagi trzeba poświęcić opłatom dla kart wydawanych do kont z trzeciego miejsca podium. W przypadku mBanku (eKonto standard) i Inteligo (Konto Inteligo) opłata, jaka może się pojawić na wyciągu, to 4 zł/m-c z tytułu użytkowania karty płatniczej. W pierwszym przypadku, żeby jej uniknąć, należy wykonać min. 5 transakcji kartą w okresie rozliczeniowym, a w drugim nie jest istotna liczba transakcji, a ich kwota. Suma musi przekroczyć 100 zł.

Najtańsze konta bankowe – dogrywka

Zgodnie z zapowiedzią, ostatni ranking najtańszych kont osobistych wzorem poprzedniego miesiąca uzupełniamy o garść przydatnych informacji na temat zwycięskich rachunków. W tabeli uwzględniliśmy obsługę funkcje płatniczych, stałość warunków cenowych czy dostęp do bezpłatnych bankomatów.

Ranking kont osobistych Bankier.pl - listopad 2018 (dogrywka) Lp. Konto (Bank) Zalety Wady 1. Nest Konto (Nest Bank) + obsługa Apple Pay/Google Pay/Garmin Pay + najszerszy zakres bezpłatnych usług wśród analizowanych kont - brak obsługi Blika 2. Konto Optymalne (Bank BGŻ BNP Paribas) + obsługa Blika, Apple Pay/Google Pay + bezpłatne wypłaty z bankomatów zagranicznych grupy BNP Paribas i Global Alliance - prowizje za wypłaty z obcych bankomatów krajowych - ograniczenie funkcjonalności Apple Pay i Google Pay do kart Mastercard 3. Citi Priority (Citi Handlowy) + darmowe wypłaty z bankomatów po wyrażeniu zgody marketingowej

+ obsługa Google Pay - wąski zakres funkcjonalności płatniczych kart, - warunki cenowe dostępne tylko do końca roku 4. Konto Idealne (Idea Bank) + brak opłat podstawowych - brak nowoczesnych form płatności - limitowane darmowe wypłaty z bankomatów Źródło: Bankier.pl

Uwzględniając powyższe założenia, redakcja Bankier.pl na najlepszy rachunek typuje Nest Konto prowadzone przez Nest Bank. To nie tylko najtańszy rachunek w aktualnej ofercie banków, ale również jeden z najlepiej doposażonych w nowoczesne funkcje płatnicze. Klienci mogą korzystać z Apple Pay, Google Pay i nawet Garmin Pay. Klienci banku zaczynają otrzymywać także dostęp do nowej bankowości internetowej Nest Banku. Główną wadą jakiej się doszukaliśmy jest natomiast brak obsługi Blika.

Mateusz Gawin