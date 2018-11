Morawiecki: górnictwo będzie kluczową częścią gospodarki

Górnictwo i górnicy stanowią podstawę polskiej gospodarki i będą kluczową częścią polskiej gospodarki w przyszłości - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowych obchodów barbórkowych w Katowicach.

"Nie byłoby tej transformacji gospodarczej, w której dziś jesteśmy, bez was" - mówił Morawiecki, zwracając się do górników. Podkreślał, że ludziom, którzy nie pracują pod ziemią trudno zrozumieć wielki wysiłek i poświęcenie górników. Dziękował im za "trud budowania silnej, nowoczesnej, innowacyjnej Polski".

Morawiecki mówił, że w II Rzeczpospolitej "górnictwo było absolutnym fundamentem państwa", a po II wojnie światowej, w czasach PRL "także było wielkim i niezwykle ważnym osiągnięciem polskiego narodu".

"W nowych czasach, w których jesteśmy, górnictwo i górnicy stanowią podstawę gospodarki i będą kluczową częścią gospodarki polskiej w przyszłości. Jestem o tym przekonany" - oświadczył szef rządu.

Tchórzewski: potrzeba więcej węgla polskiego, nie z importu

Do 2030 r. polska energetyka musi zwiększyć produkcję energii o 25 proc. By było to możliwe, potrzeba więcej węgla - mówił podczas piątkowych obchodów barbórkowych w Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski. Podkreślał, że powinien to być węgiel krajowy, nie z importu.

Państwo górnicy, więcej węgla nam potrzeba! Pomyślmy o tym, gdzie na Śląsku pobudować nową kopalnię mówił w swoim wystąpieniu szef resortu energii, zwracając się m.in. do szefów górniczych spółek, samorządowców i parlamentarzystów. Przypomniał, że w tym roku do Polski napłynęło już 10 mln ton węgla z importu, co - jak mówił jest wyzwaniem dla polskich kopalń.

Komisja Europejska zgodziła się na to, że podpisujemy kontrakty w ramach rynku mocy, a nowe elektrownie węglowe budowane w tej chwili w Polsce mają zapewnioną () pewność działania na 20 lat - tej pewności nie było nigdy wcześniej. Mamy możliwość spokojnego funkcjonowania, tylko trzeba się dobrze zorganizować; trzeba patrzeć na to, żebyśmy nie musieli tego węgla z zagranicy przywozić powiedział Tchórzewski podczas akademii barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej.

Dodał, że przyszłość w górnictwie wymaga zmiany organizacji pracy oraz () tego, żeby więcej węgla było wydobywanego. Ta przyszłość wymaga tego, żebyście więcej zarabiali, żeby zmienić organizację pracy. Przed Polską Grupą Górniczą stoją olbrzymie wyzwania, bo przed Polską stoją duże wyzwania - wskazał szef resortu energii.

Musimy do 2030 r. zwiększyć produkcję energii elektrycznej o 25 proc. Przy tym będziemy też stosowali inne technologie wytwarzania - przez to wykonamy to, co Komisja Europejska sobie życzy, czyli zmniejszymy udział węgla w energetyce, ale utrzymajmy ten poziom (zużycia - PAP), który jest; polskim węglem, a nie węglem zagranicznym - to jest główne wyzwanie, które przed nami stoi; naprawdę trzeba do tego poważnie podejść powiedział Tchórzewski.

Podkreślił, że obecnie Polska Grupa Górnicza działa stabilnie i notuje zyski. Trzeba także popatrzeć na poważne inwestycje i na to, żebyśmy nie musieli sprowadzać węgla z zagranicy - to jest bardzo ważna rzecz - mówił minister, oceniając, że po niespełna trzech latach istnienia PGG, jej marka jest dziś rozpoznawalnym w Europie znakiem firmowym, a Grupa jest jednym z fundamentów polskiego przemysłu.

Gdy utrzymujemy popyt na węgiel kamienny, energetyka się rozwija, musimy tę okazję wykorzystać podsumował minister energii. Dziękował górnikom za ich pracę i zaangażowanie, podkreślając górniczy etos, determinację i męstwo, a także wkład w zmagania o wolną i demokratyczną Polskę.

Szacunek dla pracy, solidarność ze wszystkimi, których godność i prawa są naruszane, siła charakteru w obronie tego, co sumienie rozpoznaje, jako słuszne - mówił Tchórzewski charakteryzując wkład górników w zmagania o polską wolność. (PAP)

autor: Marek Błoński

