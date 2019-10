"Mój prąd" – teraz samodzielnie zamontujesz instalację. Zmiany w programie

8,4 mln zł dotacji w ramach programu „Mój Prąd”, czyli ponad 1,7 tys. zaakceptowanych wniosków. Od października nastąpiły zmiany w warunkach dofinansowania.

Wnioskodawcy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, będą mogli samodzielnie zamontować panele słoneczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Energii po konsultacjach wprowadził zmianę zezwalającą na otrzymanie dotacji dla osób samodzielnie montujących mikroinstalację w domu.

Zmiana weszła w życie 11 października. Zainteresowani wnioskodawcy mogą zaznaczyć we wniosku w punkcie 21 samodzielne wykonanie instalacji. Dodatkowo są zobligowani do wypełnienia załącznika nr 5 – zaświadczenia o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program „Mój Prąd” to dofinansowania do 50% kosztów na założenie paneli słonecznych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Projekt skierowany jest dla gospodarstw domowych. Dotacja obejmuje mikroinstalację, czyli urządzenia wytwarzające moc od 2 do 10 kW. Wnioski można składać do wyczerpania budżetu projektu, czyli 1 mld zł. O tym, jak złożyć wniosek pisaliśmy już wcześniej.

W ramach programu „Mój prąd” dofinansowanie otrzymało już ponadna kwotę. Uzyskana zielona energia to

Dominika Florek