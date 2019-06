Młodzi rezygnują z klasycznej telewizji

Młodzi porzucają telewizję na rzecz m.in. VoD, natomiast seniorzy stanowią już blisko połowę widzów klasycznej telewizji - wynika z danych opublikowanych w raporcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Telewizja jest ciągle najważniejszym medium w Polsce. W odbiornik telewizyjny wyposażonych jest 95,2% gospodarstw domowych, a prawie połowa z nich posiada dwa telewizory lub więcej. Roczna sprzedaż telewizorów to ok. 2,2 mln, co oznacza, że ok. jedna piąta spośród 13-14 mln gospodarstw domowych w naszym kraju dokonuje takiego zakupu co roku. Jak wskazują sprzedawcy, klientom coraz częściej zależy na odbiornikach wyposażonych w funkcję podłączenia do sieci, która zapewnia dostęp do aplikacji umożliwiających streaming wideo poprzez łącze internetowe. Wciąż jednak - mimo rosnącej popularności internetu - ponad jedna piąta Polaków korzysta wyłącznie z tradycyjnej telewizji.

W ciągu kilkunastu ostatnich lat zmieniła się stopniowo struktura widowni telewizyjnej. Już prawie połowę telewidzów stanowią osoby w wieku 55+. Następuje natomiast odpływ od telewizorów osób w wieku 10-29 lat. W 2005 r. stanowili oni łącznie 21% widowni, a w 2018 r. już tylko 13%. - Spadek czasu oglądania telewizji przez młodych dorosłych można tłumaczyć ich obecnością w świecie nowych mediów, przede wszystkim w serwisach VoD - czytamy w raporcie KRRiT.

Dla większości grup wiekowych oglądanie telewizji jest jednak nadal ważnym sposobem spędzania wolnego czasu. Najwięcej czasu przed telewizorami spędzają widzowie w wieku 60+, średnio prawie sześć godzin dziennie.

Radio w górę

Nieco inne trendy widać w radiu. Dzienny zasięg radia w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. W 2018 r. radia słuchało dziennie średnio 76,4% osób w wieku 15-75 lat, tj. ponad 21,8 mln słuchaczy. Wartość ta była najwyższa od siedmiu lat. Prawie 92% słuchaczy włącza radio co najmniej raz w tygodniu. Średni czas słuchania utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie około 30 godzin tygodniowo, czyli niecałe 4 godziny 30 minut dziennie.

Na całym świecie coraz częściej radia słucha się w samochodzie. W porównaniu z 2017 r. w Polsce nastąpił tu wzrost o 863 tys. osób (7,5%) przy jednoczesnym spadku słuchania radia w domu. Analitycy przewidują, że już w 2019 r. czas słuchania radia w samochodzie może przewyższyć maksymalny czas słuchania go w domu.

Ponad trzy czwarte (77,3%) osób w wieku 39-50 lat (tzw. generacja X) oraz 74,2% osób w wieku 29-38 lat (tzw. milenialsi) słucha radia codziennie. Obie grupy stanowią prawie 9,9 mln osób. Jest jednak między nimi różnica, jeśli chodzi o preferowane treści. Milenialsi słuchają głównie muzyki, zaś tzw. generację X najbardziej interesują wiadomości oraz audycje poświęcone nauce i historii.

Telewizory nadal najpopularniejsze

Podobnie jak w latach ubiegłych do oglądania treści audiowizualnych najczęściej służą odbiorniki telewizyjne. Korzysta z nich 93% ankietowanych internautów. Na ekranie telewizora oglądają zarówno treści linearne jak i na życzenie, bo większość sprzedawanych w Polsce telewizorów ma już dostęp do internetu.

W ciągu ostatniego roku znacznie wzrósł odsetek internautów, którzy oglądają wideo na ekranie telefonu. Udział tych, którzy oglądają treści wideo za pomocą urządzeń mobilnych zbliża się do udziału osób korzystających w tym celu z telewizora.

Rosnąca liczba użytkowników oglądających wideo na urządzeniach mobilnych nie oznacza dominacji tych urządzeń jako platform odbioru tego typu treści. Kluczowy wpływ na wybór ekranu ma to, jakie treści użytkownik ma zamiar oglądać. Treści krótkie, wiadomości, a także audycje muzyczne i kabarety oraz relacje znajomych oglądane są najchętniej na ekranach smartfonów. W przypadku treści dłuższych, takich jak filmy i seriale, audycje edukacyjne czy dokumentalne, korzysta się najczęściej z telewizorów i komputerów. Aż 61% użytkowników w Polsce ogląda wideo na ekranie swojego komputera, najchętniej wieczorem. Z kolei wideo oglądane na urządzeniach mobilnych, pomimo ich mobilności, również najczęściej oglądane jest w domu. Na drugim miejscu znajduje się komunikacja miejska, gdzie na ekranach smartfonów najczęściej ogląda się relacje znajomych w mediach społecznościowych.

Skok Netfliksa w VoD

Sukcesywnie rośnie w Polsce rynek usług wideo na żądanie (VoD). Służy temu coraz lepsza jakość łączy internetowych i związany z tym coraz powszechniejszy dostęp do Internetu. Przyczynia się do tego również zakończony proces cyfryzacji telewizji naziemnej powodujący wzrost konkurencji na rynku atrakcyjnych treści.

Na początku 2018 roku 28% gospodarstw domowych z dostępem do Internetu korzystało z serwisów VoD (wzrost o 20% w porównaniu z 2017 r.), przy czym 36% z nich deklarowało korzystanie z usług kilka razy w tygodniu. Największą popularnością cieszą się serwisy dostępne w modelu reklamowym (AVoD) lub bez reklam (FVoD) – łącznie ok. 4,64 mln użytkowników. Dynamicznie jednak rośnie liczba użytkowników płatnych usług VoD z 2,27 mln użytkowników w 2016 r. do 3,03 mln w 2017 r.

W 2017 r. wartość rynku płatnych serwisów VoD w Polsce wynosiła 637 mln zł, co oznaczało wzrost o 28,9% w porównaniu do roku 2016. Popularność mierzona liczbą odsłon wykonanych przez internautów daje pierwszeństwo serwisowi Netflix.com. Najwięcej czasu (prawie 3,5 godz.) użytkownicy spędzili w serwisie tvp.pl - vod (o kwadrans dłużej niż rok wcześniej).

KRRiT/AT