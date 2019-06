Tylko milion Polaków płaci abonament radiowo-telewizyjny

96,4 proc. gospodarstw domowych posiada odbiorniki telewizyjne, ale tylko połowa z nich jest zarejestrowana. Tylko 31 proc. opłaca abonament radiowo-telewizyjny - wynika z danych przedstawionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

KRRiT przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2018 r. Wynika z niego, że tylko połowa gospodarstw posiadających odbiornik opłaca abonament. Na 13,5 mln gospodarstw domowych w Polsce 96,4% posiada odbiorniki telewizyjne. 31 grudnia 2018 r. zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne miało 6,6 mln (tj. 50,5%) gospodarstw domowych. Spośród nich 3,7 mln (tj. 55,7%) abonentów było zwolnionych z wnoszenia opłat. Pozostała część zobowiązanych 3,1 mln powinna terminowo wnosić opłaty. Na koniec 2018 r. opłaty uregulowało jedynie 994 637 zobowiązanych (ponad 31%).

Według ewidencji Poczty Polskiej SA na 31 grudnia 2018 r. było zarejestrowanych 6,8 mln abonentów (w tym abonentów instytucjonalnych 235 847). W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek o 71 242 liczby abonentów mających zarejestrowane odbiorniki RTV i wzrost o 96 168 liczby abonentów zwolnionych od opłat abonamentowych.

W odbiornik telewizyjny wyposażonych jest ponad 90 proc. gospodarstw domowych, a prawie połowa z nich posiada dwa telewizory lub więcej. Roczna sprzedaż telewizorów to ok. 2,2 mln, co oznacza, że ok. jedna piąta spośród 13-14 mln gospodarstw domowych w naszym kraju dokonuje takiego zakupu co roku.

Jak wskazują sprzedawcy, klientom coraz częściej zależy na odbiornikach wyposażonych w funkcję podłączenia do sieci, która zapewnia dostęp do aplikacji umożliwiających streaming wideo poprzez łącze internetowe. Jednak, mimo rozwoju Internetu i coraz większej popularności korzystania z mediów za jego pośrednictwem, osoby niekorzystające z sieci stanowiły w 2018 r. 2,5% społeczeństwa.

Jako przyczynę niekorzystania ponad 65% takich osób wskazywało brak takiej potrzeby, a ponad połowa - brak umiejętności. Tak więc, ponad jedna piąta Polaków korzysta wyłącznie z tradycyjnej telewizji. Mimo że w ciągu ostatnich pięciu lat obserwujemy rosnącą popularność telewizji naziemnej, większość gospodarstw domowych w Polsce (63%) w dalszym ciągu korzysta z płatnej telewizji (satelitarnej lub kablowej).