Matury i egzaminy ósmoklasisty w czerwcu. Szkoły zamknięte do 24 maja

Matury w 2020 roku rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do końca miesiąca, matury ustne zostały odwołane. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się 16-18 czerwca - przekazał na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Rząd przedłużył też zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja.



Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

Minister Piontkowski ocenił, że ogłoszone w piątek decyzje dają uczniom i nauczycielom "długą perspektywę". "Wyraźnie daje czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom na to, aby przygotowali się do egzaminów" - dodał.

Zamknięcie szkół przedłużone do 24 maja

"Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek" - podkreślił minister edukacji narodowej. "To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja" - dodał.

Matury, egzaminy ósmoklasisty - terminy. Matury ustne odwołane

Piontkowski zaznaczył, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Zaznaczył jednocześnie, że".

"Egzaminy maturalne zaczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego" - powiedział Piontkowski. Dodał, że egzaminy potrwają do końca czerwca i będą to wyłącznie matury pisemne.

Piontkowski poinformował, że od 16 do 18 czerwca przeprowadzone będą egzaminy dla ósmoklasistów, 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i potrwają do 9 lipca, a od 17 do 28 sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

Są też przewidziany dodatkowe terminy egzaminów dla osób, które nie mogą stawić się na egzaminie w czerwcu z powodu wyjątkowych warunków czy kondycji zdrowotnej:

dodatkowe matury odbędą się od 8 do 14 lipca

dodatkowe egzaminy ósmoklasisty odbędą się 7-9 lipca

Poprawki egzaminów maturalnych planowane sa na 8 września (wyniki do 30 września).

Rok akademicki 2020/2021 - rekrutacja na studia

Minister wskazał, że wyniki egzaminów mają być podane w takich terminach (ósmoklasisty do końca lipca, matury do 11 sierpnia), by możliwe byłoby przeprowadzenie rekrutacji do szkół średnich i wyższych. "Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich" - dodał Piontkowski.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powiedział, że tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych, będzie zawieszona do 24 maja. Zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Minister nauki podkreślił, że podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia.

"Na pewno też można stwierdzić, że o ile proces rekrutacji będzie musiał zakładać modyfikacje i odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń, bo te terminy wyników matur ulegają przesunięciu, to zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny" - powiedział Murdzek.

Poinformował, że w obecnej sytuacji "możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie".

Zaznaczył także, iż w dalszym ciągu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, toczyć się mogą prace badawcze. "Myślę, że też w jakimś zakresie wznowią też pracę pracownicy administracyjni. Planowane są także procesy inwestycyjne na poszczególnych uczelniach. Patrząc na tę sytuację związaną z odmrażaniem gospodarki, inwestycje są ważnym elementem" - podkreślił.

Egzaminy w odpowiednim reżimie sanitarnym

Szef MZ poinformował, że w najbliższych dniach rząd będzie zbierać "informacje o tym, jaki efekt na przebieg epidemii miało zdjęcie tych ograniczeń". "Widzimy już ludzi w lasach, parkach, przemieszczających się, uprawiających sport i będziemy komunikowali, co dalej. Te wszystkie analizy, obostrzenia prowadzą do tego, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny mówić o tym, co dalej" - wyjaśnił.

Odnosząc się do ogłoszonych podczas konferencji przewidywanych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, Szumowski zaznaczył, że "te wszystkie terminy zależeć będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali dystans i zakładali maseczki"."Egzaminy, oczywiście, będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym, czyli z dystansem, ograniczeniem możliwości kontaktu" - zaznaczył. Przypomniał też, że ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie będzie części ustnej egzaminów maturalnych.

"Te działalności nasze zależą od tego, jak będziemy zachowywali się dzisiaj. Nasze dzisiejsze zachowanie da nam szansę wprowadzić kolejne etapy, które chcielibyśmy wprowadzić, jeśli dziś będziemy się zachowywali odpowiedzialnie i rozsądnie" - przekonywał Szumowski.

