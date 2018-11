Litwa: LOT wygrał przetarg na obsługę połączeń z Wilna do Londynu

Polskie Linie Lotnicze LOT wygrały przetarg dla operatorów lotniczych na obsługę połączeń z Wilna do Londynu City - poinformował w sobotę minister transportu Rokas Masiulis.

Przetarg został rozstrzygnięty w piątek.

Jeżeli umowa z przewoźnikiem zostanie zawarta przed końcem roku, od maja będziemy mieli dwa loty dziennie z Wilna do London City - poinformował w rozmowie z agencją BNS minister Masiulis.

Minister gospodarki Virginijus Sinkeviczius dodał, że umowa zostanie zawarta na okres pięciu lat. Jest to połączenie, na które biznes bardzo oczekiwał. Jako państwo straciliśmy sporo inwestycji z powodu braku połączenia lotniczego pomiędzy Londynem i Wilnem - wskazał. Jak podkreślił, Londyn jest kluczowym połączeniem wymienianym przez inwestorów podczas rozmów o wyzwaniach związanych z inwestowaniem na Litwie.

Obecnie Wilno jest jedną z niewielu europejskich stolic, która nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych z Londynem Heathrow lub Londynem City. Z Wilna do Londynu dolecieć można jedynie na pokładach przewoźników niskokosztowych.

Ryanair obsługuje sześć lotów tygodniowo do Londynu Stansted oraz trzy loty tygodniowo do Londynu Luton. 14 razy w tygodniu z Wilna do Londynu Luton latają samoloty Wizz Air.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ bjn/ jbp/