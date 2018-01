Kurs bitcoina ponad 20 proc. w dół w trzy dni. Wall Street gra na spadki

Notowania bitcoina wciąż nie mogą na dłużej znaleźć punktu równowagi. Po ubiegłotygodniowych sporych spadkach i następującym po nich szybkim i sporym odbiciu, ponownie notują spadek – tym razem ponad 20 proc. od sobotniego południa, balansując na poziomie 10 000 dolarów.

[Aktualizacja godz. 20:30] Bitcoin odrobił część spadków i o godz. 20:30 notowany jest po kursie 11 125 dolarów.

Wygląda na to, że poziom 10 000 dolarów jest w ostatnim czasie dla bitcoina bardzo przyciągający. Jeszcze w sobotnie popołudnie bitcoin miał duże szanse na wzrost ponad poziom 13 000 dolarów, zamiast tego podążył w dół i dziś po południu spadł przejściowo poniżej poziomu 10 000 dolarów. Dzisiejsze minimum podawane przez serwis Coindesk to 9976 dolarów, czyli 23 proc. poniżej sobotniego szczytu.

Niewesoło wygląda także cały rynek kryptowalut – z niewielkimi wyjątkami, spadki notuje dziś większość notowanych przez serwis Coinmarketcap kryptowalut.

Tak jak w ubiegłym tygodniu, tak i dziś trudno jednoznacznie uzasadnić spadki bitcoina. Jedni wiążą je z dalszym zacieśnianiem regulacyjnym w krajach azjatyckich, gdzie banki wprowadzają ograniczenia w obsłudze kont giełd kryptowalut i cudzoziemców.

Inne wyjaśnienie to spekulacje, które pojawiły się na rynku w ubiegłym tygodniu, że za spadkami na bitcoinie stoją inwestorzy z Wall Street. Związane jest to z faktem zakończenia hossy na bitcoinie wraz z debiutem kontraktów terminowych na bitcoina, które umożliwiają zarabianie na spadkach kursu bitcoina. Najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła swoje szczyty w połowie grudnia, kiedy to miał miejsce debiut kontraktów terminowych na giełdach Cboe i CME. Od tego czasu bitcoin stracił ponad 50 proc. na wartości, a dziś drugi raz w ciągu tygodnia spadł poniżej poziomu 10 000 dolarów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dołek bitcoina z ubiegłego tygodnia wypadł w środę, w który to dzień wygasała pierwsza, styczniowa seria kontraktów terminowych na bitcoina notowana na giełdzie Cboe. Równocześnie, jak wynikało raportu CFTC, na rynku futures przeważały netto pozycje krótkie (pozycja krótka netto wynosiła 1907 kontraktów), zatem większość dużych graczy obstawiała spadki bitcoina. Z najnowszego raportu CFTC datowanego na 18 stycznia wynika, że krótka pozycja netto jeszcze wzrosła i wynosi 2226 pozycji. Pokazuje to, że duzi gracze jeszcze bardziej obstawiają spadki bitcoina.

W tym tygodniu, w piątek, wygaśnie pierwsza seria kontraktów terminowych notowanych na giełdzie CME. W raportach CFTC nie można jednak jeszcze znaleźć danych na temat pozycji dużych graczy zajmowanych na kontraktach z tej giełdy. Nie jest jednak wykluczone, że i tam odbywa się gra na zniżkę. Jeśli tak faktycznie jest, trudno może być do końca tygodnia o zwyżki na rynku kryptowalut. A baczniejszą uwagę na rynek trzeba by zwrócić w czwartek i piątek, kiedy to na bitcoinie mógłby ponownie znacznie przeważyć negatywny sentyment.

Marcin Dziadkowiak