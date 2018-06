Kryzys i brexit mogą odesłać Polaków do kraju

Praca, świadczenia społeczne, podatki – to najczęściej poszukiwane w internecie po polsku informacje dotyczące powrotu z emigracji, wynika z Google Trends. Odkąd jesteśmy w Unii, zainteresowanie tym tematem w sieci pikowało dwukrotnie. Nie bez powodu w 2009 i w 2016 roku.

Czy istnieje wspólny mianownik łączący tych, którzy noszą się z zamiarem powrotu z emigracji? Kraj, gdzie myśli na ten temat przychodzą szczególnie często lub wydarzenie, po którym nie chce się już dłużej być emigrantem? Wspólnie z Google News Lab przyjrzeliśmy się zapytaniom, jakie po polsku wpisywane były do wyszukiwarki Google w tym temacie w ciągu blisko 15 lat, odkąd jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Wynika z nich jasno – to nie cykliczne apele rządzących wzmagają myśli o powrotach z emigracji, chociaż bardzo by tego chcieli.

W Polsce też myślą o powrotach

Według ostatnich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego liczba Polaków na emigracji przekroczyła 2,5 mln. W ramach Unii Europejskiej najwięcej rodaków mieszka w Wielkiej Brytanii (ok. 788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) i Irlandii (112 tys.). W internecie jednak hasło „powrót z emigracji” najczęściej sprawdzano w kraju, którego nie ma w tej czołówce. Według narzędzia Google’a pozwalającego monitorować trendy w internetowych wyszukiwaniach, wspomnianą frazę – licząc od roku 2004 do teraz - relatywnie najczęściej sprawdzano w Danii. Przypomnijmy, że Google nie podaje nominalnej liczby zapytań, ale pokazuje proporcje pomiędzy wyszukiwaniami (maksymalny wynik osiąga wartość indeksu równą 100).

Wyszukiwanie w Google frazy „powrót z emigracji” w podziale na kraje, 2004-18 Kraj Indeks Dania 100 Polska 81 Irlandia 65 Finlandia 50 Wielka Brytania 46 Szwajcaria 40 Niemcy 30 Kanada 17 Francja 5 Stany Zjednoczone 1 Źródło: Google Trends, dane Google News Lab dla Bankier.pl, 2018

Wysoki poziom wyszukiwań odnotowano też w Polsce, co może sugerować, że opcję powrotu analizowali nie tylko sami emigranci, ale też ich bliscy pozostający w kraju. W pierwszej piątce krajów znalazły się również dwa mocno oczekiwane: Irlandia (na 3. miejscu) i Wielka Brytania (na 5.), goszczące u siebie wielu rodaków. Marginalna na tym tle wydaje się pozycja Stanów Zjednoczonych, zajmujących ostatnie miejsce w tabeli.

Wyszukiwania dotyczące powrotów z emigracji analizowaliśmy w blisko 15-letnim okresie, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dane pochodzące z Google Trends wskazują na dwa wyróżniające się momenty w tym czasie, które nie pozostały bez wpływu na (nie)chęć emigrantów do dalszego pozostawania za granicą. Pierwszy miał związek z kryzysem gospodarczym. Skala wyszukiwań hasła „powrót z emigracji” znacząco wzrosła w 2009 roku (zobacz też: „Rok 2009 okresem recesji i kryzysu na świecie”) i osiągnęła maksimum (indeks 100) w całym okresie od 2004 roku. Warto nadmienić, że tuż po wstąpieniu Polski w szeregi Wspólnoty (lata 2004-06) liczba wyszukiwań była tak mała, że indeks dla tego okresu wynosi 0.

Bezpośrednio po roku 2009 nastroje najwyraźniej uległy uspokojeniu, a liczba wyszukiwań utrzymywała się na niewysokim poziomie - aż do roku 2016, kiedy ponownie zyskała na popularności (indeks 54). Wynik w roku 2017 był jeszcze wyższy. Przypomnijmy, że w czerwcu 2016 roku w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum ws. wystąpienia tego kraju z Unii Europejskiej (zobacz wyniki referendum ws. brexitu), co postawiło pod znakiem zapytania dalsze losy wielu mieszkających tam imigrantów, także z Polski. Według ówczesnych szacunków Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych decyzja Brytyjczyków mogła docelowo zawrócić do kraju nawet 400 tysięcy mieszkających na Wyspach Polaków. Późniejsze dane brytyjskiego urzędu statystycznego pokazały, że po 2016 roku poziom migracji netto w tym kraju ulega zmniejszeniu.

Wyszukiwanie w Google polskojęzycznych fraz związanych z powrotem z emigracji, 2004-18, cały świat "powrót z emigracji" "powrót do Polski" Rok Indeks Rok Indeks 2004 0 2004 28 2005 0 2005 34 2006 0 2006 0 2007 39 2007 34 2008 27 2008 90 2009 100 2009 92 2010 44 2010 88 2011 23 2011 77 2012 27 2012 78 2013 37 2013 72 2014 27 2014 81 2015 24 2015 55 2016 54 2016 100 2017 61 2017 76 2018 13 2018 85 Źródło: Google Trends, dane Google News Lab dla Bankier.pl, 2018

Analogiczne dwa piki widać w przypadku innej, podobnej frazy – „powrót do Polski”. Tu maksimum wyszukiwań (indeks 100) obserwowaliśmy w 2016 roku, a kolejne dwa lata także wskazują na niemałe zainteresowanie tematem.

Niewiadome po powrocie

Google Trends pokazuje też, co najczęściej trapi osoby myślące o powrocie z emigracji. Według danych udostępnionych nam jesienią ub. roku przez redakcję rządowego portalu powroty.gov.pl, zapytania emigrantów kierowane do Zielonej Linii dotyczą głównie świadczeń socjalnych, organizacji przeprowadzki, formalności czy podatków. Według narzędzia Google również w internecie powroty często parowane są z takimi kwestiami, jak świadczenia społeczne czy podatki. Obok nich, najczęstsze rozwinięcie frazy „powrót do Polski z Anglii” czy „powrót do Polski z UK” to praca.

Przypuszczać, że lista niewiadomych w związku z powrotem z emigracji kończy się na tych kilku pozycjach, byłoby nadużyciem. Fala wątpliwości przelewa się przecież nie tylko przez internet - wyjaśnienia niektórych kwestii szuka się offline, w tym bazując na doświadczeniach osób, które przeszły już podobną ścieżkę. O wyzwaniach związanych z powrotami z emigracji opowiadamy w serii reportaży „Zawróceni z emigracji”. Jej bohaterowie to Polacy, którzy zdecydowali się wrócić do kraju po kilku latach pobytu za granicą i dziś dzielą się własnymi doświadczeniami. Mówią m.in. o szukaniu nowego zawodowego pomysłu na siebie, akceptacji wobec niższych zarobków, adaptacji dzieci do nowej rzeczywistości czy odbudowywaniu naderwanych relacji.

