Konferencja WallStreet 22

Ruszyła 22. Konferencja WallStreet, czyli jedno z najważniejszych spotkań inwestorów indywidualnych, przedsiębiorców, start-upów oraz przedstawicieli rynku finansowego w Polsce. Zapraszamy na relację na żywo z tego wydarzenia.

Trzy intensywne dni debat, wystąpień, licznych dyskusji oraz rozmów ekspertów, ekonomistów, przedsiębiorców oraz inwestorów na temat bieżących wydarzeń w polskiej i światowej gospodarce oraz na rynku kapitałowym. To także znakomita okazja do poszerzenia wiedzy o doświadczenia najlepszych ekspertów oraz do nawiązania relacji biznesowych.

Konferencja odbywająca się w hotelu Gołębiewskim w Karpaczu potrwa do 27 maja. Weźmie w niej udział ponad 1000 uczestników, blisko 100 spółek giełdowych, przedsiębiorcy, start-upy, inwestorzy oraz elita polskich ekonomistów, analityków i zarządzających, w tym m.in. prof. Sebastian Buczek, dr Marek Dietl, Paweł Borys, Rafał Glinicki, dr Jacek Welc, Wojciech Białek, Sławomir Panasiuk, Krzysztof Kolany i wielu innych znakomitych postaci rynków finansowych.Pośród prelegentów znalazł się także Szczepan Bentyn, który jako głos młodego pokolenia będzie mówić o kryptowalutach., twórca m.in. EFL, Getin Holding, Getin Noble Bank oraz Idea Bank.

W swojej historii Konferencja WallStreet zdobyła kilkanaście tysięcy zadowolonych uczestników oraz świetne recenzje środowiska rynku kapitałowego. Nie samą giełdą żyje rynek, dlatego Gala Herosów Rynku Kapitałowego oraz koncert Anity Lipnickiej & The Hats zwieńczą przepełniony program merytoryczny.

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia, program, sylwetki prelegentów oraz formularz zapisów dostępne są na stronie www.wallstreet.org.pl

Najnowsze materiały z Konferencji:

