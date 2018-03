Karuzela z prezesami. Aż 10 banków wymieniło szefa w 2017 r.

Miniony rok był wyjątkowy pod względem zmian personalnych w ścisłym kierownictwie banków. W fotelach prezesów zasiadło aż 10 nowych osób. Odchodzący szefowie pobrali milionowe odprawy.

Najdłużej urzędującymi prezesami banków komercyjnych, którzy wciąż piastują swoje stanowiska, są Sławomir S. Sikora z Citi Handlowego, Krzysztof Kalicki z Deutsche Banku i Piotr Czarnecki z Raiffeisen Polbanku. Wszyscy trzej panowie objęli stanowiska w 2003 roku. Długim stażem mogą się pochwalić także Zbigniew Jagiełło z PKO BP (od 2009 r.) i Cezary Stypułkowski (od 2010 r.).

W ponad połowie banków komercyjnych do zmian na stanowisku szefa doszło w ciągu ostatnich 2 lat. Rekordowy pod tym względem okazał się 2017 r. – wówczas zmieniła się obsada aż na 10 stanowiskach. Kadrową karuzelę rozpoczął z początkiem stycznia 2017 r. Artur Klimczak, który objął stanowisko prezesa zarządu Getin Noble Banku. Zastąpił Krzysztofa Rosińskiego kierującego bankiem od 2010 roku. Klimczak objął stery w trudnym dla banku momencie – kurs akcji Getinu spadł do historycznych minimów, a wartość banku spadła do 1 mld zł. Jego zadaniem jest postawienie banku na nogi.

Staż obecnych szefów banków w Polsce Bank Nazwisko prezesa zarządu Data objęcia stanowiska Alior Bank Katarzyna Sułkowska 2018 - III (p.o.) BOŚ Bogusław Białowąs 2017 - XI BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański 2017 - XI (p.o.) Bank BPH Paweł Bandurski 2017 - X Credit Agricole Piotr Kwiatkowski 2017 - X Idea Bank Tobiasz Bury 2017 - X (p.o.) Toyota Bank Bogdan Grzybowski 2017 - X Eurobank Alexis Lacroix 2017 - VII Bank Pekao Michał Krupiński 2017 - I Getin Noble Bank Artur Klimczak 2017 - I Bank Pocztowy Sławomir Zawadzki 2016 - IX BZ WBK Michał Gajewski 2016 - V ING Bank Śląski Brunon Bartkiewicz 2016 - IV (oraz w latach 2004-2009) Nest Bank Marek Kulczycki 2015 - X (w FM Banku PBP) HSBC Bank Polska Michał Mrożek 2014 - XII Plus Bank Tomasz Krzak 2014 - IX Bank Millennium Joao Bras Jorge 2013 - X Volkswagen Bank Mikołaj Woźniak 2013 - IV DNB Artur Tomaszewski 2012 - IV mBank Cezary Stypułkowski 2010 - X PKO BP i Inteligo Zbigniew Jagiełło 2009 - X Citi Handlowy Sławomir S. Sikora 2003 Raiffeisen Polbank Piotr Czarnecki 2003 Deutsche Bank Krzysztof Kalicki 2003 Źródło: Bankier.pl

W czerwcu 2017 roku rada nadzorcza Banku Pekao odwołała ze stanowiska prezesa Luigi Lovaglio. Włoch zasiadał w fotelu prezesa od maja 2011 roku. Był to jeden z najlepiej zarabiających bankowców w Polsce – w ciągu sześciu lat prezesowania powiększył stan swojego konta o 52 mln zł. Miejsce Lovaglio zajął Michał Krupiński, który uczestniczył w operacji przejęcia kontroli nad Pekao przez PZU i PFR. Do marca 2017 Krupiński zasiadał w fotelu szefa PZU.

Także w czerwcu ze stanowiskiem prezesa zarządu Alior Banku pożegnał się Wojciech Sobieraj . Alior Bank oraz Alior Sync (obecnie T-Mobile Usługi Bankowe) to jego dzieci – Sobieraj budował te instytucje od zera. W jego fotelu zasiadł wiceprezes Michał Chyczewski, który pełnił obowiązki prezesa zarządu do 12 marca 2018 roku. Po nieoczekiwanej rezygnacji, jego miejsce zajęła Katarzyna Sułkowska , która podobnie jak Sobieraj związana jest z bankiem od 2008 roku.

Przed wakacjami doszło do zmiany na stanowisku szefa BOŚ. Obowiązki prezesa przejął Bogusław Białowąs. Jego poprzednikiem był Stanisław Kluza, który w latach 2006-11 piastował stanowisko przewodniczącego KNF.

Jesienna zmiana warty

Kolejne zmiany miały miejsce w październiku. Wówczas prezesów zmieniły cztery banki – Bank BPH, Credit Agricole, Idea Bank i Toyota Bank. Po rezygnacji Grzegorza Jurczyka, w fotelu szefa BPH zasiadł Paweł Bandurski, który wcześniej jako wiceprezes odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykiem. Piotr Kwiatkowski zastąpił natomiast na stanowisku prezesa Credit Agricole Romualda Szeligę. Kwiatkowski od 2013 roku był wiceprezesem banku odpowiadającym za bankowość korporacyjną i inwestycyjną oraz rynki kapitałowe. Z kolei w fotelu szefa Toyota Banku zasiadł Bogdan Grzybowski. Zastąpił Georga Jugnara, który pełnił te obowiązki po wcześniejszym odwołaniu Piotra Judy.

W tym samym miesiącu z Idea Banku odszedł Jarosław Augustyniak, kierujący bankiem od samego początku, czyli od 2010 r. Na jego miejsce rada nadzorcza powołała wiceprezesa zarządu Tobiasza Burego, który związany jest z Idea Bankiem od 2016 roku. W listopadzie rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała Przemysława Gdańskiego na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Gdański zastąpił w fotelu prezesa Tomasza Bogusa.

Odchodzący prezesi zgarnęli sowite odprawy. Rekordzistą był jak zwykle Luigi Lovaglio z Banku Pekao, który po sześciu miesiącach 2017 roku pobrał 9,8 mln zł. Alior Bank wypłacił Wojciechowi Sobierajowi za taki sam okres 6,2 mln zł. Tomasz Bogus Z BGŻ BNP Paribas za po 10 miesiącach odebrał 3,8 mln zł, a Jarosław Augustyniak z Idea banku 1,4 mln. Pełne zestawienie zarobków prezesów w 2017 roku opublikowaliśmy w tym tekście.

Wojciech Boczoń