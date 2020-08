Informatyka najbardziej popularna w naborze na Politechnice Wrocławskiej

fot. Undrey / Shutterstock

Informatyka stosowana, Inżynieria systemów, Informatyka algorytmiczna i Cyberbezpieczeństwo to najbardziej popularne kierunki podczas rekrutacji na Politechnice Wrocławskiej. We wtorek podano listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na wszystkie kierunki.

Jak podano w przesłanym we wtorek PAP komunikacie, w systemie rekrutacyjnym uczelni zarejestrowało się ponad 8 tys. kandydatów. Chętni na studia I stopnia mogli wybierać z 62 różnorodnych kierunków, w tym 12 w języku angielskim - łącznie czekało na nich ponad 7 tys. miejsc.

„Najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce ponownie okazała się Informatyka stosowana w języku angielskim na Wydziale Informatyki i Zarządzania - tu o jedno miejsce starało się prawie 8 chętnych. O to, by dostać się na Informatykę stosowaną w języku polskim walczyło 7 kandydatów na jedno miejsce” - napisano w komunikacie.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się także Inżynieria systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Informatyka algorytmiczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (6 osób na jedno miejsce), a także Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Elektroniki (4 osoby na jedno miejsce).

Przyjmowanie dokumentów od osób, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia zacznie się w środę, 19 sierpnia i zakończy w poniedziałek, 24 sierpnia o godz. 15. Każdy kandydat otrzyma indywidualną informację z konkretnie wyznaczoną datą.

”Z uwagi na sytuację epidemiczną zalecamy wysyłkę dokumentów kurierem bądź pocztą. Należy też pamiętać, że decyduje data dotarcia dokumentów na uczelnię, nie zaś data ich nadania. Dokumenty muszą wpłynąć na uczelnię najpóźniej do poniedziałku do godz. 15” - tłumaczy cytowana w komunikacie Anetta Stypułkowska, kierownik Działu Rekrutacji PWr.

25 sierpnia zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych na studia na Politechnice Wrocławskiej oraz podane zostaną kierunki, na które będzie można rekrutować w ramach drugiego naboru (początek 28 sierpnia).

Obecnie na Politechnice Wrocławskiej studiuje ponad 26 tys. osób. W ubiegłym roku kandydaci na studia najchętniej wybierali Informatykę stosowaną, Automatykę i robotykę, Mechanikę i budowę maszyn oraz Cyberbezpieczeństwo.(PAP)

Autor: Roman Skiba

ros/ ekr/