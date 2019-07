Orlen potrzebuje 2 tys. cystern kolejowych

Zwiększy się liczba cystern kolejowych w Grupie Orlen wykorzystanych do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych. PKN Orlen ogłosił postępowanie obejmujące dzierżawę 2 tys. wagonów. Jego celem jest zabezpieczenie obecnych i przyszłych operacji logistycznych - podał koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, postępowanie obejmuje dzierżawę cystern kolejowych na potrzeby samej spółki, a także podmiotów z jej grupy, jak: Anwil, Orlen KolTrans oraz czeski Unipetrol.

"Realizowane postępowanie to nasza odpowiedź na dynamiczny wzrost wolumenów sprzedażowych na rynku. Dzięki centralnemu podejściu do dzierżawy cystern kolejowych ujednolicamy standardy współpracy z rynkiem zewnętrznym w ramach całej Grupy Orlen. W ten sposób zwiększamy bazę kontrahentów i optymalizujemy koszty, co sprawia, że nasz łańcuch dostaw jest jeszcze bardziej konkurencyjny" – powiedziała dyrektor biura zakupów bezpośrednich PKN Orlen Agnieszka Trębicka, cytowana w środowym komunikacie koncernu.

PKN Orlen podkreślił m.in., że "realizowane postępowanie zakupowe, obejmujące 2 tys. wagonów, ma na celu zabezpieczenie obecnych i przyszłych operacji logistycznych". Spółka podała, iż oferty w postępowaniu można składać do 29 lipca.

"Zapotrzebowanie obejmuje różne rodzaje cystern do transportu produktów rafineryjnych i petrochemicznych, takich jak frakcje lekkie, średnie i ciężkie, paliwo lotnicze, czy PTA" - uściślił koncern. Zaznaczył przy tym, iż "przewidziane są różne okresy dzierżawy od 1 roku do 7 lat, które są uzależnione od horyzontu planów przewozowych oraz proponowanych warunków handlowych".

