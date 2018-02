Globalna mapa zarobków ekspatów. Warszawa poniżej średniej światowej

Jeśli kariera wysokiej klasy specjalisty za granicą, to najbardziej opłaci się w Indiach. Roczne zarobki ekspatów w Bombaju są wyższe niż San Francisco czy Zurychu – wynika z danych opublikowanych przez bank HSBC.

HSBC w ramach swojego flagowego badania „Expat Explorer” przepytał międzynarodowe środowisko specjalistów pracujących poza swoim krajem o warunki zatrudnienia i zawodowe perspektywy na emigracji. Na bazie informacji przekazanych przez ponad 25 tysięcy ekspatów powstała m.in. globalna mapa zarobków. Warszawa, z rocznymi dochodami na poziomie 99 903 tys. dolarów, znalazła się na poniżej średniej dla wszystkich krajów.

Pieniądze są w Indiach

Lider zestawienia może być pewnym zaskoczeniem. Z badania HSBC "Expat Explorer" wynika, że najwyższymi zarobkami cieszą się specjaliści, którzy wyjechali nie do Doliny Krzemowej, nie do Szwajcarii albo Hongkongu, ale do Indii - a konkretnie do Bombaju. Średni roczny dochód brutto ekspatów pracujących w tej aglomeracji wyniósł 217 165 dolarów amerykańskich brutto. Takimi pensjami nie mogli pochwalić się obcokrajowcy pracujący w San Francisco (207 227 dolarów) czy Zurychu (206 875 dolarów).

Miasta o najwyższych zarobkach ekspatów Lp. Państwo Miasto Średnie roczne zarobki brutto 1. Indie Bombaj 217 165 USD 2. Stany Zjednoczone San Francisco 207 227 USD 3. Szwajcaria Zurych 206 875 USD 4. Chiny Szanghaj 202 211 USD 5. Szwajcaria Genewa 184 942 USD 6. Stany Zjednoczone Nowy Jork 182 240 USD 7. Stany Zjednoczone Los Angeles 161 126 USD 8. Indonezja Dżakarta 152 589 USD 9. Chiny Hongkong 148 410 USD 10. Francja Paryż 139 602 USD 11. Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj 138 177 USD 12. Rosja Moskwa 135 909 USD 13. Australia Sydney 134 368 USD 14. Japonia Tokio 132 508 USD 15. Katar Doha 131 408 USD 16. Zjednoczone Emiraty Arabskie Abu Zabi 127 456 USD 17. Kuwejt Kuwejt 123 041 USD 18. Tajlandia Bangkok 119 601 USD 19. Kenia Nairobi 119 182 USD 20. Singapur Singapur 117 904 USD 21. Malezja Kuala Lumpur 117 515 USD 22. Arabia Saudyjska Rijad 116 679 USD 23. Norwegia Oslo 114 538 USD 24. Oman Maskat 113 733 USD 25. Brazylia Sao Paulo 113 516 USD 26. Wielka Brytania Londyn 107 863 USD 27. Nowa Zelandia Auckland 107 500 USD 28. Austria Wiedeń 103 342 USD 29. Belgia Bruksela 102 482 USD 30. Turcja Stambuł 100 577 USD 31. Kanada Toronto 100 024 USD Średnia światowa 99 903 USD 33. Polska Warszawa 96 443 USD Źródło: HSBC Expat Explorer

W rankingu HSBC aż 31 miast znalazło się w globalnej czołówce oferującej ekspatom roczne pensje na średnim poziomie przekraczającym 100 tys. dolarów amerykańskich. Światowa średnia to, zgodnie z wynikami badania, 99 903 dolarów amerykańskich brutto, czyli ok. 337 tysięcy złotych, a zatem mniej więcej 28 tys. złotych miesięcznie. Oprócz wspomnianego Zurychu, w Europie najbardziej opłacalne lokalizacje to Genewa, Paryż, Oslo, Londyn, Wiedeń i Bruksela, jednak w pierwszej trzydziestce prym wiodą lokalizacje spoza Starego Kontynentu.

Warszawa znalazła się nieznacznie poniżej średniej światowej, oferując ekspatom średnie roczne wynagrodzenie na poziomie 96 443 dolarów amerykańskich brutto, co po przeliczeniu odpowiada kwocie ok. 27 tysięcy złotych miesięcznie.

Ankietowanych w badaniu HSBC pytano również o to, czy zarobki otrzymywane w mieście, w którym obecnie goszczą, są wyższe od tych, jakie otrzymywali w macierzystym kraju. Największy przyrost wynagrodzenia odnotowali ekspaci pracujący w Doha i Genewie (po 77 proc. pozytywnych odpowiedzi). Równie dobre noty zebrały inne lokalizacje z regionu Zatoki Perskiej – Kuwejt, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Warszawa? Tanio

Biorąc pod uwagę odpowiedzi ekspatów pracujących w Polsce, można uznać, że Warszawa wydaje się miejscem względnie tanim i wygodnym do życia. Na nieduże wydatki związane z utrzymaniem w tym mieście wskazało 54 proc. ankietowanych przez HSBC Expat. Niemal tyle samo osób pozytywnie wypowiadało się o stołecznym transporcie miejskim, chwaląc go za sprawne działanie i punktualność. 41 proc. ekspatów zwróciło uwagę na ofertę gastronomiczną – liczne restauracje i wysoką jakość jedzenia.

Mniej entuzjastycznie wypowiadali się ekspaci o możliwościach zawodowych w Warszawie – podkreślało je tylko 17 proc. respondentów badania. Problematyczny okazał się też system edukacji – pozytywnie oceniło go jedynie 6 proc. ankietowanych. Blisko co trzeci badany traktuje stolicę Polski jako atrakcyjną bazę wypadową do podróży po świecie.

W grupie ekspatów oceniających warunki pracy i życia w Warszawie 31 proc. było w wieku 18-34 lata, 41 proc. miało między 35 a 54 lata, 28 proc. przekroczyło 55. rok życia.

Malwina Wrotniak