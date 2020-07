Firmy po Covid-19. Przedsiębiorcy zostali sami z problemami

Pracownicy RBS wrócą do biur w 2021 roku

Niemal 50 tys. pracowników banku RBS zostało poinformowanych, że nie wróci do biur do 2021 roku. Zostało to ogłoszone zaledwie kilka dni po tym, jak premier Wielkiej Brytanii powiedział, że pracodawcy powinni zachęcać załogi do powrotu do biur.