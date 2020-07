fot. Far From Home /

Far From Home to kolejna spółka, która nie wydała jeszcze żadnej gry, a już ogłosiła plany debiutu giełdowego. Wrocławskie studio pracuje nad grą „Project Oxygen”, która ma ukazać się w 2022 r.

Far From Home to wrocławska firma, którą tworzą pracownicy zatrudnieni wcześniej m.in. przez Techland, Larian Studios, Farm 51 czy Bloober Team. Zespołem kieruje Andrzej Blumenfeld, programista z 10-letnim doświadczeniem, który pracował m.in. nad "Dying Light 2" jako Lead Gameplay Programmer. Spółka chce skupić się na „tworzeniu gier akcji z rozwiniętymi elementacji narracyjnymi”.

Pierwszą grą Far From Home ma być „Project Oxygen”. To robocza nazwa zaawansowanego symulatora przetrwania w postapokaliptycznym świecie. Tytuł zdobył aprobatę grupy konsultantów, co dało zielone światło do rozpoczęcia preprodukcji. Budżet gry ma wynosić 5 mln zł. Jej premiera w wersji Early Access na platformie Steam ma odbyć się w pierwszej połowie 2022 r. Wcześniej firma ma zamiar być w stałym kontakcie z graczami.

– Z największym szacunkiem patrzymy na tytuły takie jak "Raft", "Subnautica" czy "Green Hell". Doceniamy w tych nie tylko wyjątkowe wartości gameplayowe czy artystyczne, ale również to, że ich twórcy wzorowo komunikowali ze społecznością graczy. Jestem przekonany, że współczesny proces developmentu musi być prowadzony w ciągłym kontakcie z nimi – podkreśla Blumenfeld.

Wśród wymienionych tytułów warto zwrócić uwagę szczególnie na „Green Hell”. To gra notowanego na NewConnect studia CreepyJar, które również debiutowało na giełdzie nim na rynek trafił ich debiutancki tytuł. „Green Hell” – symulator przetrwania w dżungli – okazał się sukcesem. Sprzedaż gry w wersji na PC przekroczyła milion egzemplarzy. Tytuł, który był sukcesywnie rozwijany (np. poprzez dodanie trybu dla wielu graczy), pod koniec tego roku ma trafić na konsole. Sukces ten przełożył się na cenę akcji CreepyJar, które w ramach oferty publicznej sprzedawano po 65 zł, a dziś warte są aż 1260 zł.

Podobną ścieżkę rozwoju dla swojej produkcji zakłada Far From Home. - Project Oxygen, początkowo przeznaczony dla pojedynczego gracza, w przyszłości zostanie rozszerzony o tryb kooperacyjny. Tytuł przeznaczony jest na komputery osobiste oraz konsole przyszłej generacji – informuje spółka, która zapowiada, że jej „ambicją jest dołączenie do czołówki firm notowanych na giełdzie”. Przedstawione plany wskazują, że debiut na NewConnect mógłby odbyć się w przyszłym roku.

– Zakładaliśmy firmę w środku pandemii, podpisując dokumenty w maseczkach i rękawiczkach. Wyglądało to ponuro, ale wszystko przebiegło sprawnie, zabezpieczyliśmy finansowanie ze strony inwestorów indywidualnych. Do dzisiaj pozyskaliśmy 2 miliony złotych. Zamierzamy ubiegać się o wejście na NewConnect już w przyszłym roku. W ocenie zarządu jest to najlepszy kierunek dla studia szukającego swobody twórczej w segmencie AA+ – podsumowuje Blumenfeld.

Michał Żuławiński