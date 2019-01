Debiut Beta ETF WIG20TR na GPW już 7 stycznia

7 stycznia 2019 r. przejdzie do historii GPW jako dzień debiutu czwartego funduszu ETF. Będzie nim Beta ETF WIG20TR.

Jak poinformowała warszawska giełda, uroczystość debiutu Beta ETF WIG20TR odbędzie się 7 stycznia o 10.00 w Sali Notowań. O wejściu na polską giełdę kolejnego ETF – a więc przedstawiciela grupy instrumentów inwestycyjnych szalenie popularnych na Zachodzie - informowaliśmy już w listopadzie.

Beta ETF będzie bazował na indeksie WIG20TR, czyli dochodowym (np. uwzględniającym dywidendy) wariancie WIG20. Powstanie ETF może pobudzić zainteresowanie nieco zapomnianym indeksem, który niebawem obchodził będzie swoje szóste urodziny.

Nowy ETF nie będzie wypłacał inwestorom dywidend – ich wartość zwiększa wartość indeksu WIG20TR i tak samo będzie akumulowana w wartości certyfikatów funduszu. Obecna wartość indeksu WIG20TR to niespełna 4000 pkt. Wyjściowa wartość certyfikatów będzie 100 razy mniejsza, dzięki czemu mają być one atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych

Co istotne, Beta ETF WIG20TR będzie dokonywał tzw. „replikacji fizycznej” – fundusz faktycznie skupował będzie akcje wchodzące w skład indeksu. Alternatywną metodą funkcjonującą w świecie ETF jest „replikacja syntetyczna” (stosowana przez trzy dostępne do tej pory na GPW fundusze obsługiwane przez Lyxora), w ramach której w portfelu funduszu mogą znajdować się inne aktywa niż w indeksie bazowym, a celem zarządzającego jest jedynie osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu (co zapewniać może swap z innym podmiotem).

Twórcy Beta ETF WIG20TR przekonują, że maksymalna opłata za zarządzanie wyniesie 0,5 proc. To zdecydowanie mniej niż w przypadku inwestowania w „tradycyjnych” TFI.

Na tym nie koniec

ETF na WIG20TR nie ma być ostatnim tego typu produktem, który zaoferowany zostanie polskim inwestorom. - Beta ETF WIG20TR otwiera serię funduszy ETF tworzonych w oparciu o polskie prawo i podlegających nadzorowi KNF, których celem inwestycyjnym będzie replikowanie najważniejszych indeksów giełdowych w Polsce i na świecie – czytamy w komunikacie GPW.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w ogłoszonej w czerwcu nowej strategii, GPW zapowiadała m.in. przygotowanie indeksów sektorowych do pełnienia funkcji bazowej dla ETF. Z myślą o ETF przyspieszony został już indeks mWIG40.

- Wierzę, że współpraca przy rozwijaniu rynku ETF-ów szybko przyniesie efekty w postaci przyciągnięcia nowych inwestorów polskich i międzynarodowych na nasz rynek kapitałowy. W planach mamy kolejne działania wspierające zarówno edukacyjnie, jak i marketingowo rozwój rynku ETF-ów w Polsce. – dodaje Marek Dietl.

Wprowadzenie nowych funduszy ETF to kolejny krok w kierunku udostępnienia polskim inwestorom możliwości taniego inwestowania pasywnego. W trend ten wpisuje się m.in. uruchomienie przez PZU internetowej platformy sprzedaży funduszy czy przyjęcie przez rząd ustawy wprowadzającej „polskie REIT-y”.

Michał Żuławiński