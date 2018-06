GPW prezentuje nową strategię. O inwestorach indywidualnych niewiele

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2022. Inwestorzy indywidualni nie są jej centrum, choć giełda zapowiada, że ich los tez się poprawi.

A szkoda, bo to przecież „swetry” współtworzyły podstawy warszawskiego parkietu w latach 90. i jeszcze dekadę temu generowały znaczącą część giełdowego obrotu. Jeszcze w połowie 2017 roku inwestorzy indywidualni odpowiadali za 18 proc. wartości obrotów na GPW. W przypadku rynku NewConnect było to aż 77 proc. Na rynku terminowym inwestorzy detaliczni generowali ponad połowę wartości obrotu.

[Aktualizacja 14:00] Dopiero podczas konferencji prasowej wiceprezes Jacek Fotek wspomniał o kilku rozwiązaniach, którymi GPW chce poprawić los inwestorów indywidualnych. Wśród nich znalazły się:

wprowadzenie nowych kontraktów terminowych na indeksy sektorowe (np. banki) oraz przygotowanie tych indeksów do pełnienia funkcji bazowej dla funduszy ETF;

zwiększenie liczby kontraktów na akcje (do spółek. mWIG40) ;

wprowadzenie nowych kontraktów terminowych z niskim progiem wejścia, współpraca z domami maklerskimi na rzecz uruchomienia opcji na indeksy i akcje;

promowanie inwestowania pasywnego oraz szkolenia dla inwestorów.

- Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi krajami świata, po tym jak FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z rynków rozwijających się do rozwiniętych. Jeśli chcemy być w tym skuteczni, musimy udoskonalić nasze dotychczasowe produkty oraz wchodzić w nowe obszary biznesowe. Dziś przedstawiamy pierwsze z naszych inicjatyw – kolejne będą prezentowane na początku 2019 roku – mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

Pierwszą inicjatywą strategiczną GPW jest rozwój rynku pierwotnego adresowany do małych i średnich firm. Druga inicjatywą jest uruchomienie systemu pożyczek papierów wartościowych pod krótką sprzedaż, co ma poprawić kulejący popyt i umożliwić funkcjonowanie rynku terminowego nie tylko w segmencie WIG20.

jest rozwój rynku instrumentów pochodnych poprzez „promocję pasywnych zleceń dostarczających płynność do arkusza zleceń, a także rozszerzenie programów promocyjnych i edukacyjnych dla wszystkich grup inwestorów”. Czwartym pomysłem jest utworzenie platformy łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym, ochrzczoną mianem „GPW Private Market”.

"Planowany przez nas rynek GPW Private Market będzie oparty na Blockchain" - powiedział Michał Piątek z GPW.

Po piąte, GPW chce inwestować w fundusze podwyższonego ryzyka, co ma zaktywizować rynek podmiotów typu venture capital. Po szóste, Giełda zamierza rozwijać rynek BondSpot, wprowadzając do obrotu instrumenty pochodne na obligacje i stopy procentowe. "Chcemy rozszerzyć gamę produktów o futures na dług i stopę procentową. Założeniem jest, by nasze instrumenty pochodne były komplementarne w stosunku do oferty GPW, a nie, żeby z nimi konkurowały" - powiedział wiceprezes BondSpot Piotr Woliński.

Wśród planów BondSpot jest też rozwój rynku OTC, a także rozszerzenie gamy produktów o zapytanie o cenę i platformę posttransakcyjną. Planuje również utworzenie segmentu Prime, na którym kwotowane będą obligacje posiadające ratingi inwestycyjne. W ramach projektu Warsaw Repo Rate BondSpot Benchmark planowane jest wprowadzenie dwóch nowych wskaźników referencyjnych dla rynku obligacji i rynku pieniężnego.

Po siódme, wprowadzone zostaną dwa nowe wskaźniki referencyjne dla rynku obligacji i pieniężnego.

Ósmą inicjatywą jest utworzenie zapowiadanego już wcześniej Instytutu Analiz i Ratingu mającego pełnić funkcję polskiej agencji ratingowej w odniesieniu do krajowych instrumentów dłużnych. Dziewiątą nowinką ma być wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych (GPW Data). Warszawska giełda zamierza też (to po dziesiąte) utworzyć Transaction Cost Analysis (TCA), co oznacza analizę kosztów transakcyjnych.

Po jedenaste, dotychczasowy rynek terminowy w strukturze TGE zostanie przekształcony w Zorganizowaną Platformę Obrotu (OTF) zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID II. Po dwunaste, Giełda planuje udostępnienie platformy aukcyjnej dla usług infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu. Po trzynaste, GPW chce zaoferować usługi rozliczania kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz, zawieranych na zorganizowanych platformach obrotu lub w ramach transakcji bilateralnych.

Ostatni, 14. punkt, dotyczy... śmieci. I nie chodzi tu o „śmieciowe” akcje niektórych emitentów znanych z Listy Alertów czy najmroczniejszych zakamarków rynku NewConnect. Giełda zapowiada bowiem utworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia.

"Platforma jest dla nas wyjściem w nowe sektory gospodarki i szansą na nowych partnerów i klientów. Będzie to łączenie producentów odpadów razem z ich dysponentami - brokerami, samorządami, zainteresowanymi pozyskiwaniem surowców wtórnych. Będzie to sklep internetowy z funkcjonalnościami szytymi na miarę tej branży - aukcjami wieloparametrowymi, kodyfikacją zgodnie z międzynarodowymi standardami" - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

"Chcemy wprowadzić ten sektor na nowy poziom z negocjacjami online, zmienić postrzeganie odpadów z problemu czy kosztu na towar, który można sprzedać. Realizacja tego projektu będzie w oddzielnej spółce z grupy. Liczymy, że platforma zostanie uruchomiona lada moment. Będzie wspierana przez ekspertów z branży" - dodała.

„Jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, to gdy się z nimi spotykam, bardzo często powtarzają: My nie potrzebujemy niczego specjalnego, tylko tego, co inwestorzy instytucjonalni, tylko płynnego rynku, adekwatnej wyceny i relatywnie niskich kosztów transakcyjnych, czyli kosztu wejścia i wyjścia. Te inicjatywy, które przedstawiamy, będą wspierać płynność, więc wpisują się w wyjście naprzeciw inwestorom indywidualnym” – powiedział Jacek Fotek, wiceprezes GPW.

„Oprócz tego w zakresie instrumentów pochodnych zamierzamy stworzyć szereg nowych kontraktów terminowych, które nie będą stanowiły bariery wejścia dla najdrobniejszych inwestorów indywidualnych i nie będą odciągać tych inwestorów od obrotu giełdowego. Nie sposób też nie wspomnieć o dalszym wysiłku edukacyjnym, który GPW, wspólnie z bankami i domami maklerskimi, będzie kontynuować w sposób tradycyjny, ale również poprzez takie formy szkolenia jak webinary i platformy transakcyjne, które będą pozwalały inwestorom oswoić się z instrumentami i podjąć samodzielne decyzje inwestycyjne. Wreszcie, zwiększenie przejrzystości, w szczególności na rynku długu, poprzez objęcie ratingiem większej ilości obligacji, które są w obrocie częstokroć prywatnym. To będzie wyjście naprzeciw długoterminowym potrzebom inwestorów indywidualnych bezpośrednio lub pośrednio poprzez PPK.– dodał wiceprezes.



Z kolei zdaniem prezesa GPW do inwestorów indywidualnych adresowana jets tez inicjatywa GPW private market.

„To jest element oswajania firm z rynkiem, a to też przyzwyczajenie inwestorów do tego, że można inwestować w spółki, bez wszystkich barier związanych z inwestowaniem na giełdzie. To bardzo odświeży wizerunek giełdy wśród młodszych osób, wkraczających w świat lokowania oszczędności” – mówił Marek Dietl, prezes GPW.

- W Polsce powstaje coraz więcej innowacyjnych spółek, start-upów, które będą potrzebowały kapitału na rozwój. Nasza oferta musi być dostosowana także do nich, by mogły po ten kapitał sięgnąć w zorganizowany sposób. Przedsiębiorcom wciąż brakuje możliwości finansowania przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem. GPW pragnie odpowiedzieć na potrzeby sektora MSP, który w przyszłości będzie stawał w szranki z międzynarodową konkurencją. W polskiej gospodarce firmy powinny oferować produkty i usługi skalowalne globalnie – podkreśla Dietl.

Rada nadzorcza GPW w połowie czerwca zatwierdziła aktualizację strategii GPW do roku 2022. Zgodnie z tą aktualizacją cele finansowe spółki do 2020 roku pozostają bez zmian. Zakładały one średnioroczny wzrost przychodów o 7 proc., podwojenie wyniku EBITDA w 2020 r. wobec 2013 r., utrzymanie wskaźnika cost income poniżej 0,5, a także utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy powyżej 60 proc.

- Zdecydowaliśmy o utrzymaniu naszych dotychczasowych głównych założeń finansowych. Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie 7 proc. wzrostu średniorocznych przychodów Grupy GPW, podwojenie zysku EBITDA, jest bardzo ambitne, ale inicjatywy strategiczne są przygotowane po to, aby utrzymać wyznaczone cele - powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek, cytowany w komunikacie.

KK/MZ/PAP