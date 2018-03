Credit Suisse pozwany za „vol-mageddon”

Negatywnym bohaterem nagłego krachu na amerykańskim rynku akcji, którego byliśmy świadkami 5 lutego 2018 r., był ETN noszący symbol XIV. Inwestorzy kupujący ten instrument zarabiali na spadku zmienności, ale w feralny poniedziałek ponieśli olbrzymie straty. Jak donosi CNBC, jeden z nabywców ETN złożył pozew przeciwko Credit Suisse, instytucji będącej „producentem” produktu.

Na początku lutego amerykański rynek akcji przeżył nagłe i głębokie załamanie. Szok przyszedł dla niektórych niespodziewanie - po latach stabilnych wzrostów oraz bardzo niewielkiej zmienności. W centrum zainteresowania znalazł się, jako jeden z winowajców, instrument noszący nazwę VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Exchange-Traded Note. Ten produkt mieszczący się w klasie ETN, sprzedawany przez Credit Suisse, pozwalał inwestorom zarabiać na malejącej zmienności.

Nabywcy instrumentu o symbolu XIV w ciągu jednego dnia stracili ponad 90 proc. zainwestowanych środków. Credit Suisse został zmuszony do jego likwidacji. Szeroko o konstrukcji tego produktu oraz reakcji jego sponsora pisał na łamach Bankier.pl Krzysztof Kolany.

Jak informuje CNBC, jeden z inwestorów zaangażowanych w XIV złożył 14 marca pozew przeciwko bankowi. W dokumencie skierowanym do sądu okręgowego na Manhattanie pozywający zarzuca Credit Suisse, że wprowadził w błąd nabywców, co do poziomu komplikacji konstrukcji i zależności notowań od zachowania rynku. Bank miał dopuścić się manipulacji wartością instrumentu poprzez likwidowanie uwzględnianych w nim aktywów, a także zataić przed inwestorami część istotnych informacji.

W stanowisku przesłanym agencji Reuters Credit Suisse odpiera zarzuty, wskazując, że prospekt informacyjny XIV w pełni odzwierciedlał ryzyka związane z inwestycją, a sam produkt skierowany był wyłącznie do doświadczonych inwestorów instytucjonalnych. Instytucja zaprzecza również oskarżeniom o manipulacje w trakcie rynkowych zawirowań po 5 lutego 2018 r., nazwanego przez niektórych „vol-mageddonem” (od volatility – zmienność).

Pokrzywdzony inwestor zamierza nadać pozwowi status pozwu zbiorowego, co oznacza możliwość reprezentowania całej grupy nabywców instrumentu. Nie sprecyzowano dotąd wysokości oczekiwanego przez klienta odszkodowania.

Michał Kisiel