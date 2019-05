Był problem z kartami Santandera

Klienci Santander Banku Polska skarżą się, że w czwartek mieli problemy z realizacją płatności kartami. - Mieliśmy utrudnienia w funkcjonowaniu niektórych kart płatniczych – przyznaje bank.

W czwartek wystąpiły problemy w autoryzacji niektórych transakcji kartowych. - Trwały nieco ponad godzinę, zakończyły się ok. 14.30. Były wywołane przyczynami sprzętowymi. Zaraz po pojawieniu się utrudnień podjęliśmy działania minimalizujące wpływ na klientów, które znacznej części z nich umożliwiły sprawne korzystanie z kart – informuje biuro prasowe Santander Banku Polska.

Przez cały czas klienci mogli korzystać z płatności BLIK, aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.

Jednak jak widać w komentarzach w mediach społecznościowych awaria ta przepełniła czarę goryczy klientów. Np. pod postem o otrzymaniu nagrody "Marka/Marketer Roku 2019" można przeczytać: "Złoty medal w kategorii: przerwy techniczne", "Jeśli w tej kategorii jednym z kryteriów była liczba przerw technicznych to tak, zasłużyliście" czy "A plebiscyt na Awarię roku też wygrali?" [pisownia postów oryginalna]. Bank odpiera zarzuty, argumentując że zawsze informuje o zaplanowanej przerwie technicznej. To jednak nie zmniejsza irytacji klientów, jeśli zdarzają się one niemal co weekend.

WB/Bankier.pl