Brytyjscy bankowcy: praca w banku niszczy zdrowie

Brytyjska organizacja Banking Standards Board opublikowała wyniki szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego wśród pracowników sektora bankowego. Spora grupa bankowców odczuwa nadmierną presję na wyniki, a co czwarty respondent twierdzi, że praca negatywnie odbija się na zdrowiu i samopoczuciu.

Bankowcy rozpoczynający karierę wysoko oceniają swoje środowisko pracy, ale ich zadowolenie szybko spada wraz z upływem czasu – to jeden z wniosków, które przynosi obszerny raport organizacji Banking Standards Board. Instytucja powołana w 2015 r., po parlamentarnym raporcie biorącym pod lupę czynniki prowadzące do ostatniego kryzysu finansowego, stawia sobie za cel podnoszenie standardów kompetencji i zachowania w sektorze bankowym. W 2017 r. BSB przeprowadziło drugą edycję badania, w której przepytano ponad 36 tys. pracowników banków.

Ponad jedna czwarta respondentów (26 proc.) wskazała, że praca w ich organizacji źle wpływa na zdrowie i poczucie zadowolenia z życia (wellbeing). W pogłębionych wywiadach w grupach fokusowych wskazywano na związek tej oceny z nierównym i niesprawiedliwym traktowaniem w miejscu pracy, stawianiem różnych wymagań poszczególnym osobom i zespołom. Pracownicy zwracali uwagę, że sytuację poprawiać może wsparcie ze strony firmy (w tym świadczenia pozapłacowe, np. medyczne czy dostęp do zajęć sportowych) oraz elastyczne podejście do czasu pracy.

44 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że często odczuwa nadmierną presję na wyniki swojej pracy. Co ciekawe, w najmniejszym stopniu na tego typu stres skarżyli się pracownicy zajmujący się bankowością inwestycyjną. Jak zauważają autorzy raportu, może to mieć związek z wyżej postawioną poprzeczką i innym postrzeganiem „nadmiernej presji” w tej dziedzinie biznesu.

Bankowców zapytano również o to, czy gotowi byliby zgłosić zastrzeżenia do funkcjonowania swojej organizacji. 70 proc. respondentów nie obawia się konsekwencji krytyki, ale znacząca część wskazała, że miałaby w takiej sytuacji obiekcje. Czynnikiem zniechęcającym do podniesienia głosu jest przede wszystkim strach oraz poczucie, że uwagi nie zaowocują żadnymi zmianami (po 14 proc. wskazań).

Michał Kisiel