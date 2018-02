Bitcoin rośnie o prawie 10 proc. Wyrwał się ze stabilizacji

Kurs bitcoina wyrwał się z niemal tygodniowej stabilizacji, kiedy przebywał przez większość czasu między poziomami 7-8 tys. dolarów. Dziś, tuż po południu, notowania bitcoina w szybkim tempie zaczęły zwyżkować. Trzeba pamiętać, że to właśnie dziś wygasają lutowe kontrakty na bitcoina notowane na giełdzie Cboe.

Kurs bitcoina rośnie dziś o ponad 8 proc. do poziomu 9270 dolarów – wynika z danych serwisu Coindesk z godz. 14:30. Zielono wygląda także większość rynku kryptowalut. Zyskują najwięksi konkurenci bitcoina, jeśli chodzi o kapitalizację rynku – kurs ethereum rośnie o blisko 6 proc., ripple o 3,5 proc., a bitcoin cash o ponad 9 proc.

Wyrwanie z „pułapki” stabilizacji bitcoina wydaje się o tyle warte uwagi, że na dzisiejszy dzień przypada termin wygaśnięcia kontraktów terminowych na bitcoina notowanych na giełdzie Cboe. Gdy wygasała styczniowa seria kontraktów terminowych, bitcoin zaliczył swój lokalny dołek. Ten scenariusz nie musi się jednak powtórzyć, natomiast charakterystyczne dla dnia wygasania kontraktów mogą być właśnie większe ruchy kursu.

Wprawdzie według ostatnich dostępnych danych, duzi gracze z Wall Street grali w ubiegłym tygodniu na spadki bitcoina , ale nie przeszkodziło to kursowi najpopularniejszej kryptowaluty wzrosnąć o połowę od swojego lutowego dołka na poziomie nieco poniżej 6 tys. dolarów. Najnowsze dane o pozycjach dużych graczy na kontraktach na bitcoina CFTC opublikuje w piątek, 16 lutego, w godzinach wieczornych polskiego czasu. Dane będą aktualne na dzień 13 lutego.

Warto przypomnieć, że kontrakty na bitcoina z Cboe są rozliczane w oparciu o cenę aukcyjną bitcoina z giełdy Gemini (należy do braci Winklevoss zaliczanych do najbogatszych „kryptowaluciarzy” na świecie). Giełda ta przeznaczona jest dla inwestorów dysponujących większymi zasobami gotówki. Jednak jak na razie obroty na niej są dużo niższe niż na innych giełdach kryptowalutowych. W dniu wygasania styczniowej serii kontraktów terminowych na bitcoina, wartość obrotów na giełdzie Gemini wyniosła jedynie 6,7 mln dolarów. To i tak wyjątkowo dużo, bowiem bywały dni, kiedy wartość obrotu nie przekroczyła kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Tymczasem w ciągu ostatnich 24 godzin na wszystkich rynkach monitorowanych przez serwis Coinmarketcap wartość obrotów bitcoinem wyniosła ponad 7 mld dolarów. Wygląda więc to trochę tak, jakby ogon kręcił psem.

Przewaga giełdy Gemini wynika jednak z faktu, że giełda ta podlega regulacjom i nadzorowi oficjalnych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Organem nadzorczym dla Gemini jest New York State Department of Financial Services (NYSDFS). Mimo to wielu komentatorów obawia się, że ze względu na niewielkie obroty na giełdzie Gemini, będzie możliwość manipulacji rynkiem i osiągnięcia nielegalnego zarobku.

Marcin Dziadkowiak