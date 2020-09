Biedronka na czele, choć traci najwięcej. Ranking sklepów spożywczych w Polsce

fot. Bankier.pl /

Biedronka pozostała najczęściej odwiedzaną siecią spożywczą w Polsce – wynika z sierpniowego rankingu YouGov BrandIndex. Portugalski gigant traci jednak unikalnych klientów. Zyskuje za to Żabka i Netto.

Jak informują Wiadomości Handlowe, w sierpniu zakupy w marketach sieci Biedronka zadeklarowało 69 proc. badanych. W relacji do lipca marka należąca do portugalskiej spółki Jeronimo Martins zanotowała jednak spadek indeksu YouGov BrandIndex o 5 punktów procentowych.

Dziesięć największych sieci handlowych w Polsce – sierpień 2020 Lp. Sieć handlowa Odsetek unikalnych klientów [w proc.] Zmiana m/m [w p.p.] Zmiana m/m pozycji w rankingu 1. Biedronka 69 -5 - 2. Lidl 50 -1 - 3. Żabka 42 +4 - 4. Kaufland 29 -1 - 5. Auchan 22 +1 +1 6. Carrefour 21 - -1 7. Tesco 17 -2 - 8. Netto 16 +4 +2 9. Delikatesy Centrum 14 -3 -1 10. Dino 14 +2 +1 Źródło: YouGov BrandIndex

Sierpniowa obniżka odczytu indeksu była także udziałem Lidla - drugiej z największych sieci działających w Polsce. Zakupy w marketach należących do spółki Lidl Polska deklarowało 50 proc. badanych.

Podobnie jak w lipcu, podium zamknęła Żabka, w której zakupy robiło 42 proc. ankietowanych. Sieć osiągnęła jednak wynik o 4 p.p. lepszy niż w lipcu. Taki sam wzrost odnotowano także w przypadku Netto, które z wynikiem 16 proc. uplasowało się na ósmym miejscu. Co najmniej 2-procentowy wzrost odsetka unikalnych klientów zanotowało także Dino, które awansowało tym samym do pierwszej dziesiątki rankingu YouGov BrandIndex i zrównało się z należącą do Grupy Eurocash siecią Delikatesy Centrum. Zakupy w marketach Dino robił co siódmy badany (14 proc.).

Spośród hipermarketów najwyżej, na czwartym miejscu, uplasował się Kaufland (29 proc.). Sieć należąca do niemieckiej grupy Schwarz wyprzedziła Auchan (22 proc.) oraz francuską sieć Carrefour (21 proc.).

MKZ