Awaria w Domu Maklerskim Banku BPS

Kupujemy w małych sklepach i wybieramy lokalne produkty

W najnowszym odcinku Programu Antykryzysowego rozmawiamy o tym, jak zmieniła się branża handlowa od czasu wybuchu epidemii COVID-19. Czy po pierwszym okresie wzmożonych zakupów spożywczych wszystko wróciło do normy? Jak zmieniły się nasze preferencje zakupowe? Które sklepy czy sieci handlowe mogą nie przetrwać tego kryzysu? I jakie formaty sklepów sprawdzają się teraz najlepiej? Czy to już czas na sklepy w pełni autonomiczne? Posłuchajcie, co o tym wszystkim myśli Robert Rękas, prezes Lewiatan Holding.