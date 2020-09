Artur Soboń pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia na pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Informację przekazał w niedzielę na Twitterze Soboń.

"No to do pracy! Od wczoraj jako pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa" – napisał na Twitterze Soboń.

Soboń podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wicepremierowi i ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi.

"Proszę o pełne wsparcie PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia, ale też o życzliwość opozycji. To dziś kluczowe wyzwanie dla przyszłości Polski" – napisał.

Soboń dołączył zdjęcie z aktem powołania podpisanym przez premiera. Napisano na nim, że wiceminister został powołany na nowe stanowisko od 5 września.

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek podpisał rozporządzenie ustanawiające pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jednocześnie zlikwidowano stanowisko pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji wynika, że rozporządzenie ustanawiające pełnomocnika ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego weszło w życie w piątek.

Zgodnie z rozporządzeniem pełnomocnik ma rangę sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Do jego zadań ma należeć przede wszystkim przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

W porozumieniu z MAP pełnomocnik może wnosić projekty aktów prawnych, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski.

W innym rozporządzeniu premier Morawiecki zniósł pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Jako powód podano ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który przejmie zadania pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa.

Soboń funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa pełni od 5 grudnia 2019 r.

Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska "Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP") i Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowość i finansowe KUL. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest posłem na Sejm z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej. (PAP)

Autor: Aneta Oksiuta

