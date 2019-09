Ancyparowicz: W gospodarce nie ma napięć

PKB w 2019 roku wzrośnie powyżej 4 proc., w gospodarce nie ma napięć, które zaburzyłyby prawidłowe funkcjonowanie gospodarki - powiedziała na konferencji członkini RPP Grażyna Ancyparowicz.

"W Polsce nie może być mowy o żadnej recesji, gdyż wszystkie prognozy mówią o dynamicznym i bardzo solidnym, chociaż nie oszałamiającym wzroście gospodarczym. Według ocen, które być może później zweryfikujemy, możemy spodziewać się w tym roku dynamiki PKB na poziomie wyższym niż 4 proc. W mojej ocenie, nie ma najmniejszego powodu żeby ta dynamika w przyszłym roku znacząco się obniżyła" - powiedziała.

"Nie ma w tej chwili żadnych napięć, które mogłyby zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie polskiej gospodarki. Dotyczy to zarówno uwarunkowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jeśli nie stanie się nic co nazywamy szokiem, a co jest absolutnie nieprzewidywalne, to nic nie wskazywałoby na to, żeby w jakiejś przewidywanej perspektywie ta równowaga miałaby być w jakikolwiek sposób zaburzona" - dodał.

Sektor bankowy jest w stanie przyjąć ryzyko związane z wyrokiem TSUE

Sektor bankowy jest w stanie przyjąć ryzyko związane z wyrokiem TSUE - uważa Ancyparowicz. Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. Członkini RPP powiedziała, że sektor bankowy w Polsce jest zdrowy.

"Sektor bankowy w Polsce jest bardzo zdrowy, składają się na niego głównie banki uniwersalne, które działają w sposób bezpieczny, wyważony, o bardzo wysokich wskaźnikach ostrożnościowych" - powiedziała Ancyparowicz.

"Niezależnie od tego, jakie będą wyroki zewnętrzne np. TSUE, to na pewno sektor ten jest zdolny to ryzyko przyjąć bez żadnych zawirowań dla polityki pieniężnej i dla funkcjonowania sektora jako całości. Oczywiście zawsze można wywołać panikę na rynku, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie" - dodała.

