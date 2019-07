Amazon sprzedaje tanie domy do złożenia

Amazon wprowadził do sprzedaży nowy rodzaj produktów. Za pośrednictwem serwisu można kupić dom i to z darmową dostawą, ale do własnoręcznego złożenia. Ceny zaczynają się już od ok. 20 tys. zł.

Amazon, który reklamuje się, że za jego pośrednictwem można kupić wszystko, był do tej pory źródłem prezentów, zabawek, książek czy elektroniki. Od teraz można tam kupić... domy. Najtańsze domki z drewna są warte ok. 5,3 tys. dolarów i mają ponad 30 mkw. powierzchni. Do kupienia są także znacznie większe, blisko 100-metrowe domy warte ok. 19 tys. dolarów (ok. 72 tys. zł).

Minidomy sprzedawane za pośrednictwem Amazona produkowane są m.in. przez amerykańską firmę Allwood Outlet. Oferta dostępna jest na razie jedynie w Stanach Zjednoczonych.

Firma deklaruje darmową wysyłkę. Na dom w paczkach trzeba poczekać od 3 do 5 tygodni od dnia zakupu. Budynek trzeba jednak złożyć własnoręcznie. Montaż domu przez dwie osoby, w opinii producenta, zajmuje od dwóch do trzech dni.

Domy o najmniejszej powierzchni i najmniej skomplikowanej konstrukcji mają trzy pokoje na parterze o powierzchni 10 mkw. i sypialnię na pierwszym piętrze. Z przodu domu znajduje się także częściowo zadaszony taras, z którego budowy można jednak zrezygnować.

Przynajmniej na razie i w tej formie domki sprzedawane za pośrednictwem Amazona nie powinny wpłynąć na rynek nieruchomości. Dom reklamowany jest jako „wystarczająco duży, aby funkcjonować jako dom letni, biuro domowe, a nawet samodzielny budynek handlowy”. Firma zaleca jednak dodanie na własną rękę dodatkowej izolacji w przypadku chłodniejszego klimatu.

Ceny, za jakie oferowane są domki, nie obejmują także podłączeń elektrycznych i kanalizacji, bardziej należy je więc traktować jako altany.

Marcin Kaźmierczak