Złoty zdecydowanie słabnie. Kurs euro powyżej 4,40 zł

W poniedziałkowe popołudnie polski zloty gwałtownie się osłabia. Kurs euro z impetem przebił 4,40 zł, frank szwajcarski jest najdroższy od 3,5 roku, a dolar ponownie zbliża się do poziomu 4 złotych. Wobec polskiej waluty zyskuje również funt brytyjski.

Paniczny początek rynkowego dnia w USA przyniósł kolejną falę panicznej wyprzedaży, której efekty było widać również nad Wisłą. O ile akcje z GPW mocno zniżkowały już od rana, to złoty zaczął gwałtownie tracić dopiero po 14. Przed 15 odrobił część sporych strat.

O 15 za euro płacono 4,415 zł - o niemal 5 groszy więcej niż na otwarciu notowań w tym tygodniu i aż o 12 groszy więcej niż w ubiegły wtorek późnym wieczorem. Europejska waluta nie była tak droga od końca 2016 r. Co ważne, kurs EUR/PLN rósł o ponad procent i wyłamał się z kanału 4,15-4,40 zł, po którym porusza się od 3 lat. Może to oznaczać dalszą presję na osłabienie polskiej waluty.

Z kolei cena dolara przekroczyła chwilowo 3,97 zł i była już o 20 groszy wyższa niż raptem tydzień temu, potem kurs USD/PLN zawrócił w kierunku 3,96 zł. "Zielonego" nie zdołała zdecydowanie osłabić wobec euro nawet wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej o cięciu stóp procentowych aż o 100 pb i rozpoczęciu kolejnej edycji programu luzowania ilościowego o wartości 700 mld dol.

Nie dość, że złoty tracił wobec euro, to euro słabło w stosunku do franka szwajcarskiego. W efekcie kurs CHF/PLN wzrósł aż o 1,5 proc., do 4,19 zł - najwyższego poziomu od 24 czerwca 2016 r. - dnia ogłoszenia wyników głosowania ws. brexitu. Niespełna dwa tygodnie temu helwecka waluta była o ponad 15 groszy tańsza.

Wobec złotego zyskiwał również funt brytyjski. Za jednego szterlinga płacono ponad 4,86 zł, o 0,8 proc. więcej niż na początku handlu.

Złoty nie jest jedyną walutą regionu, która gwałtownie się dziś osłabia. Kurs EUR/CZK idzie w górę o ponad 2 proc. i powrócił do poziomu 27, z którego 3 lata temu oswobodził go czeski bank centralny. Nieco mniej, ale również zdecydowanie w górę, kroczy kurs EUR/HUF. Za euro Węgrzy płacą już ponad 340 forintów - najwięcej w historii.

MKa