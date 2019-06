Zieleń telekomów. Mocne spadki JSW

Za inwestorami z Książęcej udana sesja. Główne indeksy wtorek zakończyły ponad kreską, a w gronie blue chipów najbardziej wyróżniali się Orange i KGHM.

WIG20 we wtorek wzrósł o 0,6 proc. do 2.295,60 pkt., 0,5 proc. zyskał WIG, mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc., a sWIG80 zyskał 0,4 proc. Zaskoczyły obroty, które na GPW wyniosły 1.144 mln zł, z czego 1.105 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Tym mocniej zatem należy podkreślić dzisiejszą zieleń indeksu WIG20.

Warto dodać, że polskie indeksy ze swoimi wzrostami znalazły się w połowie europejskiej stawki. Na zdecydowanej większości giełd Starego Kontynentu dominowała dziś zieleń, ponad kreską tuż po godzinie 17 znajdowały się również indeksy amerykańskie. Inwestorów z Wall Street nie przestraszyła nawet groźba Donalda Trumpa dotycząca kolejnych ceł na chińskie produkty.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 4,3 proc., KGHM – o 3,4 proc. i Play – o 2,6 proc. UOKiK podał we wtorek, że Orange Polska ma zgodę urzędu na przejęcie spółki informatycznej BlueSoft. Wcześniej telekomy rosły na fali podwyżek cenników usług. W KGHM-ie z kolei tematem pod wzrosty mogła być drożejąca wyraźnie miedź. Z drugiej strony po godzinie 15 pomarańczowy metal sporo z tych wzrostów oddał, a KGHM mimo to wciąż parł w górę.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: JSW – spadek o 6,0 proc., CD Projekt – o 3,1 proc., i PGE – o 2,1 proc. JSW poinformowało podczas wtorkowej sesji, że rada nadzorcza odwołała z zarządu Daniela Ozona pełniącego funkcję prezesa i delegowała członka rady nadzorczej Roberta Małłka do pełnienia funkcji prezesa. - Po tym odwołaniu jednoznacznie rośnie ryzyko, że JSW zaangażuje się w jakieś projekty, np. w sektorze energetycznym. Pojawiał się już temat Ostrołęki C, należącej do Tauronu kopalni Janina, czy elektromobilności, ale nie można wykluczyć, że pojawi się też coś innego – powiedział PAP Biznes analityk Trigon DM Zbigniew Porczyk.

Porczyk wskazał, że po odwołaniu Ozona przejęcie aktywów Prairie Mining albo się odkłada mocno w czasie, albo będzie w ogóle zarzucone. - Tymczasem ta transakcja byłaby bardzo pozytywna dla JSW - dodał. Akcje Prairie potaniały dziś o przeszło 20 proc. Swoje niezadowolenie z decyzji rady wyrazili także pracownicy JSW, którzy spotkali się z ministrem Tchórzewskim. Od rana trwał protest pod Ministerstwem Energii.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Biomedu Lublin - wzrost o 32,5 proc., Kruka – o 6,1 proc. i Trakcji – o 5,0 proc. Kurs akcji Trakcji po trzecim dniu wzrostu notowań od 6 czerwca zyskał ok. 37 proc. Biomed Lublin z kolei podał w trakcie sesji, że zażegnał problemy z jakością jego dwóch kluczowych produktów leczniczych i obecnie produkuje oba preparaty, wykorzystując 100 proc. swoich możliwości produkcyjnych.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Ursusa – spadek o 16,5 proc., i ZM Kania – o 11,3 proc. Kurs Ursusa znalazł się najniżej od listopada 2018. W poniedziałek późnym wieczorem Ursus poinformował, że konsorcjum Ursus Bus z udziałem spółki otrzymało pismo z NCBR o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i odrzuceniu oferty na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Adam Torchała/PAP Biznes