Zażalenie na aresztowanie Marka Chrzanowskiego

Obrona przesłała do katowickiego sądu zażalenie na aresztowanie byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego; domaga się uchylenia tego środka zapobiegawczego. Chrzanowski jest podejrzany o przekroczenie uprawnień, został aresztowany na dwa miesiące.

Informację o przesłanym zażaleniu na decyzję sądu rejonowego przekazał w czwartek PAP jeden z obrońców b. szefa KNF mec. Marcin Kondracki. Rozpozna je Sąd Okręgowy w Katowicach.

"Co do zasady uważamy, że nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych, natomiast jeżeli sąd doszedłby do odmiennego przekonania, to wnosimy o zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym" - powiedział PAP mec. Kondracki.

Chrzanowski został zatrzymany przez CBA 27 listopada. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z marcową rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, na którym omawiano przebieg postępowania KNF w sprawie programu naprawczego tego banku. Czarnecki, który nagrał tę rozmowę, na początku listopada złożył doniesienie w prokuraturze.

Przesłuchanie Chrzanowskiego w prokuraturze trwało dwa dni - w sumie przez kilkanaście godzin. Podejrzany nie przyznał się do winy. Wniosek o aresztowanie b. szefa KNF prokuratura motywowała grożącą mu surową karą - do 10 lat więzienia - oraz obawą matactwa. Decyzję o aresztowaniu podejrzanego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ogłosił w nocy z 28 na 29 listopada. Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Katowicach. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka