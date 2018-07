"Z nami odrobisz stratę" - tak oszuści łowią na GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega obligatariuszy przed oszustami, którzy nakłaniają do dokonywania dalszych inwestycji na rynku kapitałowym. Przynętą staje się obietnica odrobienia strat. Urząd prosi o informowanie na temat wszystkich prób wyłudzeń.

"Urząd powziął informację, że do obligatariuszy GetBack SA zgłaszają się podmioty (osoby fizyczne), które nakłaniają do dokonywania dalszych inwestycji na rynku kapitałowym (np. poprzez objęcie obligacji innych emitentów). Podmioty te, proponując nabywanie instrumentów finansowych, wskazują przy tym, że nowa, atrakcyjna inwestycja pozwoliłaby odrobić straty, jakie obligatariusze ponieśli w związku z kłopotami GetBack SA. Z uwagi na znajomość danych obligatariuszy nie jest wykluczone, że osoby, które się kontaktują, miały już z nimi wcześniej styczność na etapie oferowania obligacji GetBack SA lub miały dostęp do danych osobowych obligatariuszy GetBack SA" - podaje Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie przesłanym do Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Getback SA, które zostało udostępnione w grupie zrzeszającej jego członków na Facebooku.

O sprawie pisał RMF24.pl. Osoby, które dzwonią do obligatariuszy, są najprawdopodobniej oszustami, nakłaniają do dalszych inwestycji, proponują nabywanie instrumentów finansowych, posiłkując się obietnicą odrobienia strat. KNF zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkich zgłoszeń dotyczących sprawy na adres urzędu, osobiście na dziennik podawczy urzędu, listownie bądź mailowo na adres: dif@knf.gov.pl.

KNF przypomina, ze pewne czynności na rynku kapitałowym mogą być wykonywane tylko przez podmioty nadzorowane, posiadające stosowne zezwolenia. Działalność bez uprawnień jest zaś działalnością nielegalną, podlegającą sankcji karnej, o której mowa w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Źródło:

WSZ