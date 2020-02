Wietnamscy hakerzy włamali się na strony NBP

Pod koniec ubiegłego tygodnia miało miejsce włamanie na stronę internetową Narodowego Banku Polskiego – informuje portal Zaufana Trzecia Strona. Według portalu, włamania dokonała grupa wietnamskich studentów.

Włamanie na stronę internetową NBP miało miejsce 21 lutego 2019 r. – twierdzi portal ZTS. Wszystko wskazuje na to, że administratorzy strony szybko sobie poradzili z sytuacją, bo z tego dnia nie ma żadnych doniesień o "podejrzanej" sytuacji. Portal odnalazł informacje o włamaniu „w repozytorium dowodów włamań, znanym ze swojej rzetelności”. Śladem po wydarzeniu jest screen strony umieszczonej w domenie nbp.pl.

Jak twierdzą autorzy tekstu, hakerami, którzy „poważyli się” podnieść klawiaturę na internetowy serwis najważniejszej instytucji finansowej w Polsce, są azjatyccy studenci. O pochodzeniu świadczą ich dotychczasowe osiągnięcia grupy hakerskiej kryjącej się pod nazwą 1945VN Team. Pochodzi ona z Wietnamu, a portalowi ZTS udało się zadać kilka pytań włamywaczowi.

Z rozmowy wynika, że cel ataku został wybrany losowo, tylko ze względu na to, że włamanie było możliwe. „Okazało się, że da się tam włamać” – tłumaczy haker cytowany przez ZTS. Efektem było zamieszczenie na stronie NBP pozdrowień.

Włamanie na stronę internetową, nawet takiej instytucji jak Narodowy Bank Polski, nie powinno pociągać za sobą żadnych negatywnych skutków dla polskiego sektora finansowego. O wiele istotniejsze jest bowiem to, co znajduje się na serwerach NBP dostępnych tylko dla pracowników i analityków banku. Te powinny być znacznie lepiej chronione, a nie mamy żadnych informacji, które pozwalałyby sądzić, że i one były przedmiotem włamania. Choć trzeba pamiętać, że wprowadzenie zmian na stronie internetowej NBP, które na pierwszy rzut oka byłyby niezauważalne (jak np. podmiana wartości średnich kursów walut lub informacji o wysokości stóp procentowych) mogłaby już wywołać konkretne negatywne efekty, choćby dla przedsiębiorstw i instytucji korzystających z tych danych.

Choć włamania na strony instytucji finansowych w Polsce zdarzają się bardzo rzadko, to trzy lata temu miał miejsce bardzo głośny incydent z włamaniem na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego. W tym samym okresie miały miejsce również przejęcia dostępów do serwerów bankowych i kradzieży danych w co najmniej kilku instytucjach. „Polskie banki od ponad tygodnia zmagają się ze skomplikowanym atakiem na ich stacje robocze i serwery, do których ostatecznie udało się uzyskać cyberprzestępcom dostęp” – pisaliśmy w lutym 2017 r., także powołując się na informacje portalu Zaufana Trzecia Strona.

Skierowaliśmy w poniedziałek i wtorek kilka próśb o komentarz do biura prasowego Narodowego Banku Polskiego w tej sprawie zarówno mailowo, jak i telefonicznie. Niestety, mimo tego, do czasu publikacji artykułu, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, ani od Dyrektora Biura Prasowego NBP Macieja Antesa, ani od nikogo z zespołu biura prasowego.

Marcin Dziadkowiak