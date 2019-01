WIG20 w dół. Korekta na CD Projekcie trwa

Spadkowy początek tygodnia na GPW główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły poniedziałkową sesję pod kreską. Wyjątkiem był sWIG, który zyskał 0,5 proc.

Niespodziewany spadek chińskiego eksportu i importu w danych za grudzień nie spodobał się inwestorom i główne azjatyckie giełdy nad ranem zamknęły dzień pod kreską. To, w połączeniu z obawami dotyczącymi jutrzejszego głosowania nad brexitem, sprawiło, że na europejskich giełdach w poniedziałek przeważała czerwień. Spadki głównych indeksów krajów europejskich w zdecydowanej większości nie przekraczały jednak poziomu 1 proc.

Polska giełda idealnie się w te nastroje wpisywała. WIG20 na zamknięciu spadł o 0,32 proc. do poziomu 2 327,66 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,71 proc, WIG zniżkował o 0,35 proc.,a sWIG80 zyskał 0,48 proc. Obroty na GPW wyniosły 743 mln zł, z czego 645 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów w poniedziałek najmocniej wzrosło PGE (o 1,8 proc.). Była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja dla spółki. Notowania Pekao poszły w górę o 1,3 proc. do 115 zł, najwyższego poziomu od września 2018 r. W piątkowym raporcie analitycy Morgan Stanley utrzymali ocenę Pekao jako "top pick" spośród polskich banków, potwierdzili rekomendację "przeważaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 142 zł.

Spadkom w WIG20 przewodził CD Projekt (o 3,4 proc.), co oznacza drugą z rzędu sesję z ponad 3-proc. spadkiem. Wcześniej - przez pierwsze siedem sesji 2019 r. - kurs producenta gier zyskał 17,5 proc. Ponad 1 proc. straciły także akcje Aliora, CCC, LPP oraz PZU.

Na szerokim rynku o 4,9 proc. spadł Budimex. Budowlana spółka podała, że jej szacunkowy skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 75 mln zł, czyli spadł o 41 proc. rok do roku. Z kolei Sfinks wzrósł o 34,6 proc. W piątek po sesji spółka podała, że fundusze Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w jej akcje do 5,24 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3055,18 -0,48 0,71 -1,21 -15,43 1,79 DAX Niemcy 10855,91 -0,29 1,01 -0,09 -18,04 2,81 FTSE 100 W.Brytania 6855,02 -0,91 0,65 0,14 -11,87 1,89 CAC 40 Francja 4762,75 -0,39 0,92 -1,87 -13,67 0,68 IBEX 35 Hiszpania 8818,60 -0,66 0,48 -0,76 -15,71 3,26 FTSE MIB Włochy 19171,48 -0,61 1,15 1,38 -18,17 4,62 ASE Grecja 629,88 -0,92 1,50 -2,38 -25,99 2,70 BUX Węgry 40667,65 -0,53 0,24 1,35 1,98 3,91 PX Czechy 1001,15 -1,02 -0,73 -2,65 -9,71 1,48 RTS INDEX (w USD) Rosja 1147,16 -0,14 2,61 2,75 -9,03 7,34 BIST 100 Turcja 92053,84 0,40 2,34 1,68 -19,71 0,86 WIG 20 Polska 2327,66 -0,32 -0,16 1,05 -8,33 2,24 WIG Polska 59112,53 -0,35 0,24 0,56 -9,70 2,46 mWIG 40 Polska 4020,99 -0,71 1,11 -1,12 -18,07 2,86 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes