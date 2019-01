Słabe wyniki Budimeksu. Kurs w dół

Zysk netto Budimeksu w czwartym kwartale 2018 roku był niższy o 41 proc. względem roku poprzedniego. Akcje spółki dziś wyraźnie taniały.

Budimex podał, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 75 milionów złotych, co stanowi spadek o 52 miliony złotych (-41 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 4 kwartał 2018 roku wyniósł natomiast 50 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 67 milionów złotych (-57 proc.). Na razie są to jedynie szacunki, a dane te nie zostały jeszcze przebadane przez biegłego rewidenta.

Informacje te sprawiły, że kurs Budimeksu zaczął się stopniowo obsuwać, a ostatecznie akcje spółki znalazły się nawet przez moment na ponad 5-procentowym minusie. Od historycznego szczytu kurs dzieli już z kolei ponad 50 proc.

"Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych" - napisano w komunikacie. Negatywne trendy nie powinny być jednak dla nikogo zaskoczeniem, a od dłuższego czasu mówił o nich nawet m.in. Dariusz Blocher, prezes grupy Budimex.

Szacunkowy wynik czwartego kwartału oznacza, że w całym 2018 roku Budimex wypracował około 305,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a więc o 34 proc. mniej niż rok wcześniej. Ostatecznie potwierdziły się zatem przypuszczenia, że roczny wynik netto Budimeksu spadnie po raz pierwszy od kilku lat.

Jak podaje PAP Biznes, biura maklerskie nie opublikowały dotąd prognoz wyników Budimeksu za czwarty kwartał. Średnia oczekiwań analityków na 2018 rok - obliczona na podstawie dwóch raportów wydanych w ciągu ostatnich 90 dni - wynosiła jednak 344,8 mln zł zysku netto. Potencjalne rozczarowanie względem oczekiwań może zatem stanowić uzasadnienie dla dzisiejszych spadków.

AH