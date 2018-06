Toshiba sprzedaje biznes komputerowy za 36 mln dolarów

Toshiba znana z produkcji komputerów osobistych postanowiła sprzedać tę część biznesu japońskiemu konkurentowi – firmie Sharp. Transakcja opiewała na kwotę 4 mld jenów, czyli ok. 36 mln dolarów amerykańskich – donosi serwis ZDNet.

Choć oficjalnie aktywa Toshiby zostały przejęte przez Sharpa, to za nabywcą stoi jeszcze Foxconn, który go kupił dwa lata temu za 3,5 mld dolarów. Wygląda zatem na to, że przy wsparciu Foxconna (produkującego podzespoły komputerowe), Sharp wróci na rynek komputerów osobistych, z którego zniknął w 2010 roku.

Sharp przejmie 80,1 proc. udziałów Toshiby. Partnerstwo z Foxconnem powinno nowemu właścicielowi komputerowego biznesu zapewnić spory efekt skali dzięki tańszej produkcji komponentów i gotowych urządzeń. Marka Toshiba jednak nie zniknie z przestrzeni elektroniki konsumenckiej i nadal będzie obecna na półkach sklepowych z produktami komputerowymi.

Cała operacja przejęcia ma zakończyć się 1 października br. Obie strony czekają jeszcze na zgodę urzędu antymonopolowego.

Toshiba posiada fabrykę ekranów ciekłokrystalicznych także w Polsce pod Wrocławiem. Została otwarta w 2007 roku. Biznes komputerowy był jednak jej główną osią produkcji, choć spółka zaczęła produkować także urządzenia energetyczne.

W ostatnich latach Toshiba źle radziła sobie finansowo, a na stabilność spółki niedobrze działały także skandale rachunkowe. W jego wyniku prezes ustąpił ze stanowiska dwa lata temu. Mimo to za 2017 spółka pokazała 7,3 mld dol. zysku – była na plusie po raz pierwszy od czterech lat.

Mateusz Gawin