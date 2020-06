Tarcza 4.0 nie zaostrza kar za przedstępstwa

Emilewicz: Potrzeba nam nie tylko tarczy, ale i miecza, by realizować inwestycje

Rząd nie chce, by inwestycje w Polsce ustały. Dziś już nie tylko tarcza jest nam potrzebna, ale także miecz, który sprawi, że będą one realizowane po to, by dawać zlecenia firmom i utrzymywać miejsca pracy – powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz w Żywcu.