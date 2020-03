Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Prezydent poinformował w środę, że uwzględniając sytuację obywateli i przedsiębiorców, związaną z koronawirusem, zamierza wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych.

"Jesteśmy gotowi do rozmów. Myślę, że nasze propozycje spotkają się z szybką i zrozumiałą reakcją, ale zakres elastyczności i możliwych działań w ogromnej mierze jest zdeterminowany regulacjami" - powiedział Pietraszkiewicz.

"Podjęliśmy wcześniej prace przygotowawcze do rozmów z regulatorami i nadzorcami na okoliczność negatywnego rozwoju sytuacji. Ważne jest zapewnienie ciągłości działania banków, by wszyscy klienci mieli dostęp do usług bankowych z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych - chodzi o przygotowanie specjalnych procedur, przetestowanie dodatkowych ośrodków zapasowego działania banków" - dodał.

Poinformował, że są przygotowywane odpowiednie propozycje dla klientów indywidualnych, a także dla firm działających w poszczególnych branżach: transport, turystyka, lotnictwo, rolnictwo, logistyka i hotelarstwo.

"Przygotowujemy się do wspierania klientów indywidulanych i instytucjonalnych, którzy zostali dotknięci problemem koronawirusa - kwarantanną, czy pobytem i chorobą w szpitalu. Zaczęliśmy przygotowywać propozycje, zastanawiamy się co moglibyśmy zrobić w przypadku różnych grup klientów. Są pewne rzeczy, które możemy zrobić we własnym zakresie, ale za zgodą regulatorów" - powiedział Pietraszkiewicz.

"W uzasadnionych przypadkach banki będą proponowały klientom indywidualnym wakacje kredytowe, chodzi o odłożenie zobowiązania w czasie. W przypadku firm może być podobnie, ale także może dojść do uelastycznienia w udzielaniu gwarancji. Negatywny wpływ koronawirusa może obejmować kolejne branże" - dodał.

Ocenił, że obecne sytuacja będzie miała negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach.

"Nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach. Wiemy, które branże już mają kłopot, wiemy ile firm korzystających z leasingu pracuje w ograniczonym zakresie i widzimy, jak potencjał wielu firm jest obecnie wykorzystywany tylko częściowo" - powiedział Pietraszkiewicz

Prezes ocenił, że +uelastycznienie+ sektora dla klientów wymagać będzie pewnych decyzji NBP i KNF, w tym dotyczących tworzenia rezerw przez banki.

"Będziemy kierować wnioski do NBP (...), niewykluczone będzie, że wraz z propozycjami dotyczącymi wakacji kredytowych, może się okazać, że konieczne będzie wsparcie płynności ze strony NBP. Na pewno będą potrzebne pewne decyzje KNF w sprawie zasad kwalifikowania kredytów do puli nieregularnych, gdy z powodu dotknięcia koronawirusem będą opóźnienia w płatności" - powiedział Pietraszkiewicz.

"Na pewno niezbędne będzie zmiana podejścia do buforów systemowych w sektorze, co jest w gestii KSF oraz kwestia wag ryzyka, a to jest kwestia KNF. Adekwatnie do sytuacji na pewno takich zagadnień będziemy musieli +dotknąć" - dodał.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że w czwartek w godzinach przedpołudniowych prezydent Andrzej Duda spotka się w tej sprawie z przedstawicielami instytucji finansowych. (PAP Biznes)

seb/ asa/