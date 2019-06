Soloch o wizycie Trumpa we wrześniu: Wielce prawdopodobna, na 99 procent

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch ocenił w poniedziałek jako "wielce prawdopodobną" wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa we wrześniu w Warszawie. "Na 99 procent, ale nie chciałbym przestrzelić" - podkreślił szef BBN.

Soloch w TVP 1 mówił o wizycie prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczone w dniach 12-17 czerwca. Duda najpierw złożył oficjalną wizytę w Białym Domu, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Następnie rozpoczął roboczą wizytę o charakterze gospodarczym, która objęła miasta w trzech stanach: Teksasie, Nevadzie i Kalifornii.

Według szefa BBN strona amerykańska w sposób "bardzo istotny" demonstrowała to, jak Polska jest bardzo ważna. Jak zaznaczył, między USA a Polską widać "ewidentne otwarcie". Dodał, że obserwował Dudę i Trumpa w czasie wizyt polskiego prezydenta zarówno we wrześniu ubiegłego roku, jak i teraz.

W ocenie Solocha Polska jest "krajem przyszłościowym" dla USA. "My zakładamy, że naszą rolą jest służenie przede wszystkim bezpieczeństwu naszemu, polskiemu, ale również kotwiczeniu Stanów Zjednoczonych w Europie. Wiązaniu Stanów Zjednoczonych z Europą mimo tych różnic, które występują i pojawiających się tam napięć" - powiedział.

Szef BBN podkreślił także, że "wielce prawdopodobne" jest to, że prezydent USA odwiedzi Polskę we wrześniu. Prawdopodobieństwo ocenił na 99 procent. Dodał jednak, że "nie chciałby przestrzelić". Zaznaczył także, że Trump sam publicznie deklarował, że "jego zamiarem jest być we wrześniu w Warszawie".

O wizytę Trumpa w Polsce pytany był także prezydent Duda po wizycie w Białym Domu w środę, 12 czerwca. Duda przypomniał wówczas, że wystosował do Trumpa zaproszenie na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Pan prezydent to zaproszenie otrzymał i wszystko wskazuje na to, że prezydent Trump robi wszystko, by w tych uroczystościach wziąć udział. Jaki będzie szczegółowy program obecności pana prezydenta w Polsce, nie umiem powiedzieć" - powiedział polski prezydent.

