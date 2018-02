Skarbówka sprawdza nowożeńców

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim wzywa małżeństwa w celu prześwietlenia kosztów wesela. Sprawdza, ile nowożeńcy zapłacili fotografowi, muzykom czy organizatorowi ślubu. Jak mówią urzędnicy - wszystko po to, aby walczyć z szarą strefą w obszarze świadczenia usług imprez okolicznościowych.

Do mediów dotarły informacje o organizowanej kontroli skarbowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. O sprawie już w poniedziałek pisała "Gazeta Ostrowiecka", która donosiła, że skarbówka postanowiła sprawdzić koszty organizacji ślubów i w tym celu rozesłała wezwania na kontrolę do par, które zawarły związek małżeński między innymi w 2016 r.

Jak tłumaczą urzędnicy, chodzi przede wszystkim o zgromadzenie informacji odnośnie kosztów, jakie nowożeńcy ponieśli w związku z opłatą orkiestry, fotografa czy kamerzysty. Przesłuchiwane pary podobno nie mają się czego obawiać. – Kontrolowany jest podmiot organizujący np. przyjęcie weselne, a nie osoba kupująca usługi (np. nowożeńcy). Działania urzędu skarbowego ukierunkowane są na eliminację szarej strefy w obszarze świadczenia usług organizacji imprez okolicznościowych – wyjaśnia w przesłanym do naszej redakcji komentarzu Anna Stępień, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Jak się dowiedzieliśmy z rozmowy z urzędnikami, głównym celem przedmiotowej kontroli jest sprawdzenie, czy podmioty, wobec których są podejrzenia, wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W związku z tym urzędnicy zbierają niezbędny materiał w zakresie objętym kontrolą.

W tym celu wzywani są nowożeńcy, którzy dysponują rachunkami oraz fakturami mogącymi posłużyć jako materiał dowodowy. – Przepisy ustawy wskazują, że jako dowód w sprawie należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do jej wyjaśnienia, a nie jest sprzeczne z prawem. Urząd skarbowy może wysyłać do różnych podmiotów (osób) zapytania o informacje mające bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego kontrolowanego podmiotu i jest to jak najbardziej uzasadnione – informuje Anna Stępień.

Dodatkowo uspokaja, że udzielenie informacji przez wezwane osoby ma wyłącznie charakter dobrowolny. Oznacza to, że brak odpowiedzi na pismo z urzędu skarbowego skierowane do osób, które korzystały z usług kontrolowanego podmiotu, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami karnymi.

Katarzyna Rostkowska