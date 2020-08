Sejmowa komisja za podwyższeniem wynagrodzenia parlamentarzystom

fot. Krystian Maj / KPRM / Flickr

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych jednogłośnie przyjęła w czwartek własną inicjatywę ustawodawczą dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia parlamentarzystom.

Chodzi - jak poinformował szef komisji, poseł PiS Kazimierz Smoliński - o projekt nowelizacji ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Podkreślił, że projekt był konsultowany i ustalony między klubami parlamentarnymi i dotyczy "podwyższenia wynagrodzenia". "Wszystkie klub parlamentarne rekomendują przyjęcie tej ustawy, związanej ze zmianą wynagrodzenia, podwyższeniem tego wynagrodzenia, w związku z tym, że było to konsultowane, jest to ustalone między klubami, chciałbym przejść do głosowania" - mówił Smoliński.

Sekretariat komisji regulaminowej wyjaśnił w rozmowie z PAP, że chodzi o "podwyższenie wynagrodzenia parlamentarzystom", a odpowiednie druki pojawią się jeszcze w czwartek.

Ostatecznie wszystkich 12 posłów, obecnych na posiedzeniu komisji, zagłosowało za projektem. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

