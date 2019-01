Santander BP planuje zwolnić do 1 400 pracowników do końca 2019 r.

Santander Bank Polska planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych do 1 400 pracowników, co stanowi około 11 proc. wszystkich zatrudnionych, od lutego do 31 grudnia 2019 r. - poinformował bank w komunikacie.

"Zarząd Banku w dniu 10 stycznia 2019 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Zarząd Banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych opublikuje po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która obciąży jego wyniki.

"Zatrudnienie ma się zmniejszyć o maksymalnie 1.400 osób do końca tego roku, a proces ma objąć cały bank - połączone funkcje centralne, jak i sieć placówek. Bank rozpoczął konsultacje ze związkami zawodowymi, które potrwają do końca stycznia br." - poinformował bank w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

Bank podał, że przedmiotem uzgodnień ze stroną społeczną będą terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczna liczba pracowników objętych procesem.

Santander BP poinformował, że zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów.

"Jako instytucja prowadząca odpowiedzialny biznes dołożymy wszelkich starań, aby program zwolnień grupowych odbywał się według najlepszych praktyk i z poszanowaniem wszystkich zasad. Osobom, które nie odnajdą miejsca w transformującej się organizacji, zapewnimy odpowiednie i transparentne warunki odejścia. Dodatkowo przygotowujemy program wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy" - napisano w komentarzu.

W listopadzie Santander Bank Polska sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska i informował o rozpoczęciu procesu połączenia operacyjnego. Do Santander Bank Polska dołączyło prawie 400 tys. klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych.

Santander przewidywał wcześniej, że transakcja da znaczący potencjał synergii kosztowych z docelową wartością oszczędności kosztowych przed opodatkowaniem na poziomie 129 mln zł (3,8 proc. połączonej bazy kosztowej banków w 2016) w 2021 roku. Bank liczył też na potencjalne dodatkowe synergie w zakresie niższego kosztu finansowania oraz możliwości cross-sellingu.

Wskaźnik kosztów do dochodów banku po III kwartałach 2018 roku wynosił 45,2 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 43,5 proc. (PAP Biznes)

