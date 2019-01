Rządzący odpuszczają ws. zakazu handlu. Zaostrzenie przepisów wstrzymane

Rząd wstrzymuje prace nad zaostrzeniem ustawy o zakazie handlu w niedzielę, bo z raportu Biura Analiz Sejmowych wynika, że przepisy są nieskuteczne i należałoby je... poluzować - donosi “Rzeczpospolita”.

Wiadomość ta nie ucieszy działaczy "Solidarności", którzy od wielu miesięcy naciskają na załatanie kolejnych luk w przepisach o niedzielnym handlu.

Wbrew oczekiwaniom rządu, zakaz handlu nie przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, nie pomaga małym sklepom, a wręcz nieznacznie im szkodzi, oraz wzmacnia pozycję dużych graczy, takich jak dyskonty - alarmuje Biuro Analiz.

Z badań przeprowadzonych 27 listopada przez IBRiS na grupie 1100 Polaków wynika, że aż(zgodnie z ustawą nastąpi to już w 2020 r.). Co więcej, aż 42 proc. ankietowanych głosujących na PiS chciałoby, by w przyszłości zakaz handlu został całkowicie zniesiony.

Najnowsze zaostrzenie przepisów miało dotyczyć statusu “placówki pocztowej”, który zdaniem Solidarności, jest wykorzystywany przez sieci, w tym Żabkę, do otwierania swoich sklepów w niehandlowe niedziele. Jak widać, na razie przepisy w tym względzie nie zostaną zmienione.

KWS